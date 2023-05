Les exportacions catalanes es disparen fins als 26.737 milions

Les exportacions de les empreses catalanes continuen una imparable tendència ascendent. Durant el primer trimestre del 2023, segons les dades publicades pel Ministeri d’indústria, Comerç i Turisme, les vendes a l’exterior de les firmes del país es van disparar un 22,2%, fins als 26.737 milions d’euros. Amb aquesta alça, Catalunya roman com la primera potència exportadora de l’Estat amb diferència, i ja suposa més de la quarta part de la balança exterior positiva espanyola, un 26%. Lluny de les empreses catalanes, el primer territori a aparèixer és Madrid, amb un 15% del total de l’activitat, només 15.632 milions d’euros. Posant el focus només en el març, el creixement va ser del 27,2%, fins als 10.381 milions d’euros.

La química continua sent la principal indústria exportadora del país, amb un creixement proper al 13% any a any. Els 8.041,5 milions d’euros facturats per les firmes d’aquest sector en les seves activitats a l’exterior van suposar entre el gener i el març el 30,1% del total del balanç exterior positiu català. De lluny mira el sector de l’automòbil, si bé destaca amb un creixement notable any a any. Les vendes de la indústria catalana del cotxe a mercats internacionals s’han gairebé duplicat en dotze mesos, amb un acumulat de 4.354,7 milions en el primer trimestre, un 95,5% més, que eleven el seu pes al conjunt de les exportacions del país fins al 16,3%. Un menor creixement ha registrat la indústria dels béns d’equipament (+19,7%), que supera els 4.000 milions d’euros en el període.

Per territoris, Barcelona va concentrar l’enorme majoria de l’activitat empresarial exterior del país, amb més de 21.000 milions d’euros facturats, prop del 21% del total estatal i un 26,6% més que un any abans. També experimenta un salt important el teixit empresarial gironí, que frega els 2.000 milions d’euros amb un increment any a any superior al 12%. Val a dir, però, que Girona roman per sota de Tarragona en el còmput total: la demarcació supera els 2.700 milions d’euros en productes exportats –un increment molt més lleuger, del 3,8% respecte de fa 12 mesos–. Per la seva banda, Lleida es queda en els 637 milions, un 9,1% més.

La zona logística del Port de Barcelona / ACN

Balanç exterior vermell

Els bons resultats exportadors han deixat, però, la balança exterior catalana en negatiu. Les importacions de les empreses del país van accelerar fins als 29.043 milions d’euros, uns 2.300 milions més que les vendes.La tendència és, però, a l’equilibri: Si bé és cert que les importacions romanen encara per sobre de les vendes exteriors, el creixement interanual és marcadament menor. Les exportacions, així, van créixer al primer trimestre un 22,2% any a any, mentre que les compres a firmes estrangeres van accelerar per sota del 10%.

Val a dir, però, que les dues indústries exportadores que han protagonitzat el trimestre el tanquen amb una balança exterior positiva: La química registra importacions per valor de 7.272 milions d’euros, uns 768 milions menys que les vendes; mentre que el vehicle privat va gastar poc més de 4.000 milions, amb un diferencial positiu superior als 313 milions d’euros. De fet, si es posa el focus només en el mes de març el balanç exterior ja dona la volta: els 10.381,7 milions d’euros facturats se situen uns 94 milions per sobre del muntant importat, que es va quedar en els 10.287,1 milions.

Molt millor que Espanya

Les exportacions catalanes es disparen fins als 26.737 milionsAmb tot, Catalunya no ha superat només, tant en termes absoluts com relatius, tots els territoris de l’Estat –excepte el Principat d’Astúres, que amb uns modestos 1.694 milions d’euros exportats creix un 26,6% interanual–. També ha accelerat molt per sobre del conjunt. Les exportacions espanyoles es van elevar entre el gener i el març fins als 106.683 milions d’euros, un 14,6% més que un any abans –i prop de vuit punts per sota de l’alça que pot celebrar el sector exterior català–.