L’Eurostat confirma l’alentiment de l’economia europea el tercer trimestre

Fa mesos que els organismes internacionals fan previsions pessimistes sobre l’economia a Europa. Aquest dimecres l’Eurostat ha confirmat aquestes previsions pessimistes anunciant que durant el tercer trimestre l’economia de l’eurozona va créixer només un 0,3%. Concretament, el producte interior brut (PIB) de la zona euro va moderar el seu ritme d’expansió entre juliol i setembre al 0,3% des del 0,8% que va registrar durant el segon trimestre de l’any.

Amb aquestes noves dades es confirma que el ritme de creixement dels últims mesos és el més feble de l’economia de la zona euro des del primer trimestre de 2021, és a dir des de la pandèmia. En el conjunt de la Unió Europea, el creixement del PIB en el tercer trimestre es va desaccelerar al 0,4 des del 0,7% dels tres mesos anteriors, dues dècimes millor de l’estimat prèviament, però també es tracta de la seva pitjor lectura des del primer trimestre de 2021.

D’aquesta manera, en comparació amb el tercer trimestre de l’any passat, el PIB de la zona euro va créixer un 2,3% i el de la UE un 2,5%. Respecte del quart trimestre de 2019, l’últim complet abans de la pandèmia, el PIB de l’eurozona era un 2,2% superior i el de la UE un 2,8% major, és a dir que Europa encara no ha aconseguit recuperar l’activitat prèvia a la pandèmia.

Segons Eurostat, en el tercer trimestre de l’any la despesa de consum de les llars va tenir contribucions positives al creixement del PIB tant en la zona de l’euro com a la UE (+0,4% en totes dues), mentre que l’aportació de la despesa final dels governs va ser insignificant en les dues regions. La contribució de la formació bruta de capital fix va ser de 0,8 punts percentuals per a la zona euro i de 0,7 a la UE, mentre que les aportacions del sector exterior van ser negatives (-1,% per a l’eurozona i -0,9% per a la UE).

Pel que fa als Estats el que va registrar un creixement més gran va ser Irlanda (+2,3%), per davant de Xipre, Malta i Romania (els tres +1,3%) i de Luxemburg (+1,1%), mentre que les majors caigudes del PIB van correspondre a Estònia (-1,8%), Letònia (-1,7%) i Eslovènia (-1,4%), que ja han començat el camí cap a la recessió.

En el cas d’Espanya, el PIB va frenar el seu ritme d’expansió en el tercer trimestre al 0,2% des de l’1,5% dels tres mesos anteriors. Alemanya va registrar un creixement del 0,4%, tres dècimes més que en el segon trimestre, mentre que França va créixer un 0,2%, enfront del 0,5% del segon trimestre i Itàlia un 0,5%, enfront de l’1,1% del segon trimestre. En el cas dels Estats Units, el PIB va créixer un 0,7% en el tercer trimestre amb relació al segon trimestre, quan va retrocedir un 0,1%. Al Regne Unit, l’economia es va contreure dues dècimes en el trimestre, després de créixer un 0,2% entre abril i juny.