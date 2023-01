Europa frena l’estat: només prorrogarà l’excepció ibèrica fins al desembre

La Comissió Europea no accedirà als desitjos de l’estat espanyol. Aquest divendres d’executiu comunitari ha traslladat al govern de Pedro Sánchez que la pròrroga de l’excepció ibèrica no pot anar més enllà de desembre de 2023. Fonts del Ministeri de Transició Ecològica citades per l’ACN han assegurat que Brussel·les considera que mentre la Unió Europea no allargui el marc temporal d’ajudes per Ucraïna, la pròrroga de la mesura que afecta Espanya i Portugal s’hauria de limitar al període vigent d’aquestes, que és fins a finals d’aquest any. Ara bé, el que no ha deixat clar Europa és que passaria si finalment les ajudes a Ucraïna s’allarguessin, ja que segons el missatge, aleshores sí que hi hauria marge per allargar el mecanisme ibèric més enllà de desembre de 2023.

Cal recordar que aquesta mateixa setmana el govern espanyol va plantejar a la Comissió allargar l’excepció ibèrica fins a finals de 2024 per intentar quadrar els tempos amb la negociació de la reforma del mercat elèctric europeu. Les mateixes fonts puntualitzen que els tècnics de la Comissió Europea encara no han donat llum verda a la pròrroga. “És un procés obert en el qual es continua treballant en l’àmbit tècnic”, expliquen.

Des del Ministeri de Transició Ecològica veuen dues possibilitats, que el marc temporal d’ajudes s’ampliï i, per tant, es pugui ampliar també una eventual extensió de l’excepció ibèrica o que durant el semestre que ve, quan Espanya tindrà la presidència, s’assoleixi aquesta reforma estructural del mercat elèctric la qual cosa faria innecessària la pròrroga, ja que la proposta espanyola de reformar el mercat elèctric europeu va en la línia de com funciona ja el mecanisme ibèric.

La vicepresidenta tercera i ministra per la Transició Ecològica del govern espanyol, Teresa Ribera / Marta Fernández – Europa Press

Reunió a tres amb Brussel·les

Espanya i Portugal van demanar la pròrroga del mecanisme aquest mateix dimecres en una reunió a Brussel·les amb la vicepresidenta de la Comissió, Margrethe Vestager. A la reunió van estar presents els dos ministres d’energia, José Duarte Cordeiro per la part portuguesa i la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera que va posar sobre la taula “l’exitós funcionament” del mecanisme ibèric, tot recordant que ha permès un estalvi més de 4.500 milions d’euros des de la seva entrada en vigor, el mes de juny passat.

Reformar el mercat comunitari

La pròrroga de l’excepció ibèrica proposada per l’estat i Portugal tenia per objectiu seguir mantenint els preus baixos de l’electricitat mentre els països de la Unió Europea negocien la reforma del mercat i com aconseguir reduir el pes del gas en la factura. De fet, el govern espanyol ha estat el primer dels 27 en fer una proposta per encetar la negociació.

Aquesta proposta té per objectiu “reduir la volatilitat” dels preus de l’electricitat. El projecte de la Moncloa passaria per una dualitat de comercialització de les diferents tecnologies: les més barates –renovables, hidràulica i nuclear– s’adquiririen a llarg termini, en comptes de fer-ho als mercats diaris. Amb la reducció de tecnologies de generació mitjançades pel mercat marginalista, les energies més barates deixarien de pagar-se al preu de la més cara, normalment el gas. Al final el que s’està proposant és desacoblar el gas del pool diari perquè així interfereixi menys en el preu final.