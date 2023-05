Europa exigeix a Espanya que garanteixi la reducció del dèficit públic

Una de les majors exigències de la Comissió Europea a Espanya és la reducció del dèficit. Aquest dijous no ha estat una excepció i Brussel·les ha exigit a Espanya que la seva despesa pública s’incrementi com a màxim un 2,6% el 2024 per, en efecte, garantir la reducció del dèficit. Així ho ha indicat aquest dimecres en el document que publica anualment i que conté diverses recomanacions per a cada estat membre per assegurar la sostenibilitat de les finances públiques. Per assolir els objectius de deute i dèficit, Brussel·les ha demanat a l’Estat un ajust pressupostari del 0,7% del PIB, un percentatge que equival a uns 9.300 milions d’euros.

Les recomanacions emeses aquest dimecres van encaminades a què Espanya situï els seus nivells de dèficit públic per sota el 3% i que el deute públic es redueixi de forma progressiva a mitjà termini, amb l’objectiu d’abaixar-lo fins al 60% del PIB. Actualment, però aquest deute se situa en el seu màxim històric, superant els 1,52 bilions d’euros.

Què ha de complir l’estat per aconseguir-ho?

En el document, la Comissió Europea no només estableix per a l’Estat aquest increment màxim de la despesa del 2,6%, sinó que enumera diferents mesures per tal que el govern espanyol compleixi amb la recomanació. Tot i això, l’executiu de Pedro Sánchez contempla un increment de la despesa sobre l’1,4%, amb la qual cosa Espanya compliria amb l’objectiu.

En les recomanacions de l’executiu comunitari que han de portar a la contenció de la despesa i, per tant, a la reducció del dèficit públic, es contempla l’eliminació progressiva de les mesures de suport energètic per evitar un augment desmesurat de les factures de la llum al país. Segons la Comissió Europea, aquestes mesures haurien de desaparèixer al llarg d’aquest any 2023. Ara bé, des d’Europa contemplen que els preus tornin a augmentar desmesuradament, però reclamen que si es donés el cas les ajudes haurien d’anar destinades només a les famílies i les empreses més vulnerables.

Més enllà de l’eliminació de les mesures energètiques, la Comissió Europea també recomana a Espanya que acceleri el desplegament d’energies renovables, duplicant la potència instal·lada d’energia eòlica i solar d’aquí al 2030. En relació amb aquest punt, l’executiu comunitari demana accelerar la tramitació de sol·licituds de projectes d’energia renovables, més coordinació entre les diferents administracions i també millorar el nivell d’interconnexió elèctrica.

Més treballadors públics

A part d’una major aposta per la transició energètica, Brussel·les també ha demanat a Espanya que doti l’administració pública de “capacitat suficient” per implementar el pla de recuperació i resiliència. “Si bé Espanya és un dels estats membres més avançats en la implementació del pla, això hauria d’anar acompanyat d’una capacitat administrativa suficient per assegurar una absorció efectiva i eficient del pla”, repliquen des de Brussel·les.

En paral·lel, Brussel·les posa de manifest la “manca” de mà d’obra a l’Estat en sectors “clau” per a la transformació econòmica i demana la introducció de noves mesures per adaptar l’oferta educativa a les noves realitats.