Brussel·les ratifica la pròrroga de l’excepció ibèrica

La Comissió Europea ha aprovat la pròrroga de l’excepció ibèrica fins al 31 de desembre. L’executiu comunitari accepta les demandes dels governs espanyol i portuguès davant la “greu pertorbació” que ambdues economies pateixen encara per la crisi inflacionista, motivada principalment pels elevats preus de l’energia i, en concret, del gas natural. Des de Brussel·les, però, subratllen que la mesura no es mantindrà en cap cas més enllà, en tant que amb el final del 2023 arriba també l’expiració del marc temporal de polítiques de suport pel conflicte a Ucraïna.

L’aquiescència de l’executiu europeu es confirma un mes després de la votació al Consell de Ministres que, després de les negociacions amb l’òrgan presidit per Úrsula Von der Leyen, va obrir la porta a aquesta pròrroga. L’expiració de la mesura estava prevista per al pròxim 31 de maig, si bé els descendents però persistents efectes de la crisi de preus al sector energètic encara la fan, a ulls de les institucions estatals i europees, necessària durant uns mesos.

La vicepresidenta tercera i ministra per la Transició Ecològica del govern espanyol, Teresa Ribera / Europa Press

Una altra excepció ibèrica

La mesura vigent a partir del mes de juny, però, no serà la mateixa que la que es va aprovar a l’estiu del 2022. Els 40 euros que es va marcar de topall per al preu del gas a l’Estat espanyol i Portugal –i que han ajudat a una reducció substancial de la inflació a ambdós mercats, talment com s’ha assolit a altres països que han intervingut el mercat gasístic– es modificarà lleugerament. L’acord contemplava una ampliació del sostre a partir del 2023 de cinc euros cada mes, si bé les tendències actuals del preu del gas han forçat a alentir aquesta progressió. Així, aquest mateix abril el límit se situa en els 56,1 euros al mes, per anar augmentant 1,1 euros mensualment fins als 65 euros el Mwh amb què es tancarà el curs.

Abaratiment general

En el cas de l’Estat espanyol, l’excepció ibèrica ha servit per instaurar una marcada reducció dels costos de l’energia, amb un profund efecte en els principals índexs de preus. Segons les darreres dades d’inflació de l’INE, el gas era durant el març un 2% més barat que en el mateix període del 2022, mentre que l’electricitat registrava una caiguda del 7,5% en termes interanuals. Quant a la ràtio de preus industrials, que inclou l’energia en els seus estudis, evidencia un abaratiment de la producció energètica de prop d’un 16% any a any, el que ha arrossegat la dada a valors negatius per primer cop des de l’inici de les crisis concatenades dels darrers exercicis.