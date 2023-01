Europa no podrà evitar la recessió aquest 2023

Europa no evitarà la recessió aquest 2023. Així ho ha pronosticat CaixaBank Research, que en el seu últim informe macroeconòmic alerta que “el gruix dels indicadors suggereix que l’eurozona no podrà evitar entrar en recessió durant els mesos d’hivern”. Ara bé, tot i aquesta dura sentència sobre l’economia europea, l’entitat assegura que aquesta recessió hauria de ser de poca intensitat. Els causats d’aquest empitjorament, per tant, les majors febleses de l’economia europea de cara a aquest any seran la dificultat per a tornar a emplenar els inventaris de gas sense l’ajuda de Rússia, castigada per la invasió d’Ucraïna, i el possible enduriment de la política monetària al llarg del 2023, quan es podria arribar a un escenari amb tipus d’interès superiors al 3% a tancament de l’any.

“Amb tot, la resistència que continua mostrant el mercat de treball, una taxa d’estalvi encara per sobre de la seva mitjana de llarg termini i una millor posició de partida, gràcies a un 2022 més robust de l’esperat, ens permeten ser moderadament optimistes”, ha apuntat l’entitat, que anticipa un creixement mitjà del PIB del 0,2% en l’eurozona.

Espanya s’escapa de la recessió

Tot i l’escenari advers a Europa, CaixaBank Research preveu un escenari diferent per l’estat espanyol. Concretament, l’entitat considera que el producte interior brut (PIB) espanyol creixi al voltant del 3% entre el 2023 i 2024. Pel que fa a la inflació, CaixaBank Research considera que la mitjana se situarà en el 3,5% entre els dos anys. En concret, l’informe apunta que l’increment del PIB serà de l’1% aquest 2023 i de l’1,9% en 2024, mentre que la inflació se situarà de mitjana en el 4,5% enguany i del 2,3% en 2024. Pel que fa a l’ocupació, l’entitat ha destacat la resiliència del mercat laboral, que es preveu que creixi un 0,6% en 2023 i un 1,3% en 2024, per a aconseguir un 2% en l’acumulat dels dos anys.

Sobre aquests nous pronòstics, el director d’Economia Espanyola de CaixaBank, Oriol Aspachs, ha assenyalat que entre els elements que continuaran impulsant el creixement de l’activitat i de l’ocupació a l’estat destaquen el desplegament dels fons europeus i la recuperació del turisme internacional, mentre que l’augment dels tipus d’interès i la inflació actuaran en el sentit contrari. A més, ha destacat la incertesa que envolta l’economia, especialment en referència a la inflació i l’impacte que tenen els preus de l’energia, i a la velocitat en la qual el Banc Central Europeu augmenti els tipus d’interès.

Incerteses per 2023

Tot i escapar-se de la recessió, l’informe també mostra com l’economia estatal, i de retruc la catalana, també patiran algunes dificultats aquest any. Concretament, el document assenyala que aquest 2023 estarà marcat per la incertesa de la inflació, que encara es mantindrà a cotes elevades, els tipus d’interès a l’alça i la presència de riscos geopolítics.

Centrant-se en la inflació, la principal incertesa serà el component subjacent que “determinarà l’agenda dels bancs centrals”, i tot i que s’estima que l’augment de preus es moderi durant 2023, la correcció romandrà incompleta i la inflació es mantindrà per sobre de l’objectiu del 2% interanual del BCE.