L’Euríbor puja un 2,778% un ritme més alt que durant la bombolla immobiliària

El finançament de la compra d’habitatges segueix escalant posicions. El setembre ja fou un mes plagat de pujades, però aquest octubre l’augment comença a ser perillós, arribant a un 2,778% aquest passat divendres, una acceleració de les pujades més alta que durant la bombolla immobiliària. L’Euríbor a 12 mesos no s’havia vist en aquest nivell des del 12 de gener del 2009 i es tradueix en un augment de 189 euros de la quota hipotecària mitja -que ara mateix és d’uns 584 euros-. Amb tot, les pujades s’estan produint a una setmana de que el Banc Central Europeu torni a revisar les pujades de tipus d’interés.

L’augment de l’Euríbor marca la poca estabilitat de l’actualitat del moment. Aquest augment que ara prediuen les dades, tal com ha publicat el diari El Mundo, encareix gairebé 200 euros les quotes mitjanes de les hipoteques de l’Estat. Per intentar fer un esquema senzill, les persones que els afecta aquesta situació són aquelles que tenen les hipoteques a 25 anys amb una diferència de 90 punts bàsics, és a dir d’un Euríbor del 0,9%. “Amb un Euríbor del 2,778% pagaries 189 euros més de quota mensual i 56.743 euros més d’interessos totals”, explica el mateix simulador de Bankinter, del qual s’ha extret el càlcul. Tot i això, aquest valor no és absolut i s’han de tenir en compte l’any en què es va signar la hipoteca.

La vicepresidenta primera i ministra d’afers econòmics de l’Estat, Nadia Calviño / ACN

Mesures contra impagaments

Unidas Podemos, Esquerra Republicana i Bildu ja van reclamar al govern de Sánchez mesures “pal·liatives” per aturar l’espiral de preus de les hipoteques provocada per la pujada de l’Euríbor. Si bé el president del govern central va descartar un topall per als préstecs hipotecaris ara fa un mes –quan l’Euríbor amb prou feines superava el 2,1%– els socis de l’executiu han reclamat mesures davant el “risc massiu d’impagaments” que suposa aquest encariment.

En aquest sentit, la vicepresidenta primera del govern i ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño, va virar la postura respecte de la negativa de Sánchez. La número dos de l’executiu, així, va contemplar l’activació de mesures de suport a les hipoteques amb tipus variables. Tot i això, aquestes mesures encara s’han de pactar i acabar de redactar, una situació que sembla allargar-se tot i que la xifra continuï pujant.