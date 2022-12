L’Euríbor escala al 3%, el seu màxim des de 2008

La dura política monetària del Banc Central Europeu (BCE) apujant els tipus d’interès ha provocat que la resta d’índex també augmentin a la par. El cas més clar és el de l’Euríbor a 12 mesos, que aquest dilluns ha escalat, en la seva evolució diària, fins al 3%, un nivell que no registrava des de desembre de 2008. Tot i la dada d’avui, la mitjana mensual de l’índex encara se situa al 2,8%, de tal manera que encara es quedaria per sota de la barrera del 3% per tancar el 2022.

De fet, durant aquest mes de desembre, l’Euríbor, l’índex al qual estan referenciades la major part de les hipoteques variables a l’estat, ha cotitzat al voltant del 2,8%. No obstant això, després de l’última reunió del BCE en la que es van tornar a apujar els tipus d’interès un 0,5%, l’indicador ha registrat ja dues jornades consecutives d’augments per arribar a aquest 3%. En concret, el divendres va escalar fins al 2,993% mentre que avui s’ha situat ja en el 3,057%.

Aquest augment de l’Euríbor arriba després que l’indicador s’estanqués al 2,8% durant el mes de novembre. Alhora, cal tenir en compte que l’índex durant el mes passat estava quasi un punt per sobre que els tipus d’interès, que ja es començava a preveure que el ritme dels augments dels tipus disminuiria i, per últim, que sembla que el pic de la inflació ha tocat sostre a Europa.

Relaxament de la pujada de tipus

El principal augment de l’euríbor ha estat, sense dubte, l’última pujada de tipus d’interès anunciada pel BCE. A dia d’aquí el cost dels diners a Europa està al 2,5% després que dijous passat el consell de govern decidís augmentar-los 50 punts bàsics. Ara bé, tot fa pensar que en els pròxims mesos els tipus seguiran augmentant a una velocitat semblant. De fet, el supervisor europeu ja va avisar que en les pròximes reunions es continuaran apujant els tipus. Concretament, “hauran d’incrementar-se encara significativament” a un ritme sostingut fins a aconseguir nivells prou restrictius per aconseguir que la inflació torni al 2% a Europa a mitjà termini.

A més, també cal apuntar que la decisió del BCE va arribar pocs dies després de conèixer-se que la taxa d’inflació interanual de l’eurozona es va situar en el 10% el passat mes de novembre, sis dècimes per sota del rècord històric registrat a l’octubre i la primera desacceleració en 17 mesos. Fet que pot indicar que l’augment dels preus a Europa ha tocat sostre.