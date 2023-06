L’Euríbor assoleix el 4% i arriba al seu màxim des del 2008

Després de mesos i mesos sense parar de pujar, l’Euríbor ha assolit el 4% en la seva taxa diària. Aquesta nova pujada arriba 24 hores després que el Banc Central Europeu (BCE) anunciés una nova pujada de tipus d’interès en 25 punts bàsics, que portava la taxa de referència al 4%. Concretament, l’Euríbor s’ha situat en el 4,020%, la qual cosa representa el seu màxim nivell des del 25 de novembre de 2008, quan es va col·locar en el 4,051%. D’aquesta manera, la taxa mitjana mensual ja és del 3,928%.

Cal recordar que la pujada de l’euríbor ha estat sostinguda des de fa just un any i es tradueix en una altra pujada per a tots aquells que hagin de revisar la quota de la seva hipoteca en les pròximes setmanes. Tot i aquest nou augment de les quotes, com l’Euríbor ja va començar fa pujar fa un any, l’efecte base provocarà que l’encariment no sigui tan pronunciat com el passat mes de maig. Si prenem les últimes dades disponibles de l’INE aquells que tinguin préstec mitjà -uns 145.510 euros a 24 anys- veuran com la seva quota hipotecària puja uns 220 euros mensuals aproximadament.

Els tipus no s’abaixaran quan s’arribi al punt d’equilibri

Ara bé, tot i que s’ha travessat la dada més alta des del 2008, tot fa indicar que el camí de l’Euríbor segurament no s’acabarà aquí, ja que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ja va assegurar que les pujades de tipus encara no han acabat. Concretament, Lagarde va assegurar que “encara no hem arribat al destí, tenim camí per fer”, tot assegurant que “tornaran a pujar els tipus d’interès al juliol si no hi ha un canvi material” inesperat en l’estructura de costos de la UE.

A més a més, un cop s’arribi a aquest punt d’equilibri els tipus no s’abaixaran i així ho va assegurar Lagarde. “No contemplem, per ara, una aturada”, va assegurar l’economista francesa i, fins i tot, va anar més enllà afegint que la seva idea “no només és arribar a l’objectiu del 2%, sinó mantenir-s’hi a mitjà termini”. Aquesta posició implica una important estabilitat de la situació de tipus alts a llarg termini.

Alhora, les previsions del BCE, pel que fa al retrocés de la inflació, Lagarde va assegurar que “no satisfà” als governadors de la política monetària. “Per això podem garantir que continuarem pujant els tipus”, tot negant de nou que hi hagi un punt d’equilibri final definitiu va sentenciar Lagarde, que va culminar tornant a assegurar que se sabrà quan s’arribi al punt d’equilibri qui s’hi arribi, ja que “no és el que mou les nostres decisions”.