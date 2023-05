L’estat torna a batre el rècord de despesa en pensions: 11.974,3 milions

L’estat ha tornat a batre el rècord de despesa en pensions aquest mes de maig. Segons ha informat aquest divendres la Seguretat social, durant el cinquè mes de l’any es van destinar un total d’11.974,3 milions d’euros al pagament de pensions contributives. Això suposa un augment del 10,7% respecte fa un any, després de la seva revaloració del 8,5% que es va fixar per aquest 2023. Cal recordar que al gener d’aquest any ja es va batre un rècord, superant per primer cop a la història els 11.000 milions d’euros al gener. Amb les dades del març, la despesa s’aproxima als 12.000 milions, una dada que ben segur se superarà aquest any.

El Departament que dirigeix José Luis Escrivá estima que la despesa en pensions es va situar en l’11,7% del PIB en els últims dotze mesos, el mateix percentatge que en 2022, però inferior al de 2020 quan es va destinar un 12,4% del PIB a pagar les pensions en un any que va estar clarament condicionat per l’impacte de la pandèmia sobre l’activitat econòmica de l’estat. Aquest percentatge també va ser major el 2021 quan es va destinar a pagar les pensions el 12,1% del PIB espanyol.

Tornant a aquest mes de maig, la Seguretat Social va pagar un total de 10.019.689 de pensions contributives, el que representa un augment de l’1%. Del total de pensions, més de 6,34 milions eren pensions de jubilació i 2,34 milions eren pensions de viduïtat. De fet, dels 11.974 milions dedicats a les pensions contributives, gairebé tres quartes parts es van destinar al pagament de les pensions de jubilació, que van sumar un import de 8.723,1 milions d’euros. A les pensions de viduïtat es van destinar 1.998,5 milions d’euros, mentre que a les prestacions per incapacitat permanent es van dedicar 1.058,4 milions d’euros. Per últim, el pagament de les prestacions d’orfandat va comportar un import de 162,8 milions (+8,7%), i el de les prestacions a favor de familiars va totalitzar 31,4 milions d’euros (+11,4%).

La pensió mitjana va ser de 1.375 euros

Després de la pujada de les pensions amb l’IPC aplicada des de principis d’any, la pensió mitjana de jubilació va augmentar un 9,6% al maig, fins als 1.375,2 euros mensuals. Per part seva, la pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes de pensió -jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars-, es va incrementar també un 9,6% interanual, fins a situar-se a 1 de maig d’enguany en 1.195,1 euros mensuals.

A més d’això, cal apuntar que un total de 495.859 pensions percebien el complement per bretxa de gènere, l’objectiu del qual és corregir gradualment la diferència que es produeix entre la pensió mitjana que rep un home i la que rep una dona. L’import mitjà mensual d’aquest complement en la pensió, rebut en un 91,7% per dones, és de 65,9 euros. De les 495.859 pensions complementades, el 22,6% correspon a pensionistes amb un fill (112.070); el 47,1%, amb dos fills (233.708); el 19,5%, amb tres (96.838), i el 10,7% (53.243), amb quatre fills.

Aquest complement, vigent des de febrer de 2021, consisteix en una quantia fixa que, després de la revaloració per a 2023, ascendeix a 30,4 euros al mes per fill. El complement s’aplica des del primer fill i fins a un màxim de quatre i es demana alhora que se sol·licita la pensió.