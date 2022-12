L’estat modera el creixement de la producció industrial

La producció de la indústria de l’estat segueix en senda positiva i ja suma sis mesos consecutius d’ascensos, ara bé, a l’octubre va moderar el creixement. Concretament, l’Índex General de Producció Industrial (IPI) va pujar un 2,2% a l’octubre amb relació al mateix mes de 2021. Això implica una taxa 1,4 punts inferior a la del setembre, segons ha publicat l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Per sectors industrials, la producció de béns d’equip va ser el que més va créixer a l’octubre, en registrar un repunt interanual del 10,6%. Els segueixen l’energia (+3,5%) i els béns de consum no durador, amb un avanç de l’1,4%. Per contra, la producció de béns intermedis i de béns de consum durador va baixar un 1,4% interanual a l’octubre. Per branques d’activitat, les que més van incrementar la seva producció en taxa interanual van ser la fabricació de vehicles de motor i altres indústries extractives (+22,9% en tots dos casos), així com les indústries extractives (+22,4%). Entre els descensos, els més acusats, amb caigudes de dos dígits, es van registrar en la confecció de peces de vestir (-16,9%), la indústria de la fusta i el suro (-15,9%), la metal·lúrgia (-12,1%) i coqueries i refinament de petroli (-10,9%).

En els deu primers mesos de l’any la producció industrial s’ha incrementat una mitjana del 3,3%, que augmenta fins al 3,5% en dades desestacionalitzades, destacant els repunts en la indústria del cuir i el calçat (+14,9%) i en la confecció de peces de vestir (+11,5%), i els descensos de la metal·lúrgia (-8,3%) i la indústria química (-2,6%).

Extremadura, Galícia i Astúries retallen la producció

Si ho mirem per territoris, la producció industrial es va incrementar a l’octubre en 14 comunitats autònomes en taxa interanual i va baixar a Extremadura (-19,5%), Galícia (-5,4%) i Astúries (-1,1%). Els majors augments es van registrar a Cantàbria (+6,6%), Múrcia (+5,6%), Andalusia (+5,2%) i Madrid i Castella i Lleó, totes dues amb avanços del 4,8%. En l’altre extrem, amb els increments interanuals més moderats, se situen Catalunya (+0,4%), Balears (+1,1%), Canàries (+1,8%) i Aragó (+1,9%).

En termes mensuals, és a dir d’octubre sobre setembre, i dins de la sèrie corregida, la producció industrial va disminuir un 0,4%, ampliant en tres dècimes la caiguda que va experimentar al setembre (-0,1%). D’aquesta manera, s’encadenen dos mesos consecutius de reculades mensuals.

Per branques d’activitat, les majors baixades mensuals de la producció en la sèrie desestacionalitzada van correspondre a la fabricació de begudes (-7,2%), les coqueries i el refinament de petroli (-7,1%) i la indústria de la fusta i del suro (-6,3%). Per contra, els majors increments mensuals de la producció els van experimentar altres indústries extractives (+20,9%), extracció d’antracita, hulla i lignit (+11,6%) i les arts gràfiques (+6,8%).