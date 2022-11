L’Estat només destinarà 2 milions a reforçar el català a la tecnologia

El Consorci Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) ha rebut una subvenció de tres milions d’euros per continuar apostant per l’ús del català i altres llengües en la tecnologia i la intel·ligència artificial. La injecció de diners exclusivament per al català només serà de dos milions, ja que amb el sobrant també “s’apostarà per l’ús del basc, del gallec i del valencià” -ja que el govern espanyol contradiu els lingüistes i tracta el català i el valencià com a dues llengües diferents-. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, a proposta del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, una inversió que s’emmarca en el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de la Nova Economia de la Llengua, del Pla.

Tal com ha anunciat el govern espanyol aquest dimarts, la subvenció té com a objectiu principal “impulsar l’estat espanyol a la nova economia de la llengua, aprofitant el potencial del castellà i de les llengües oficials com a factor de creixement econòmic i de competitivitat internacional”. Les àrees d’acció on s’emmarquen aquests fons són la intel·ligència artificial, la traducció, l’ensenyament, la producció i divulgació cultural, la recerca i la ciència.

En el cas català en concret, els dos milions d’euros aniran destinats al projecte Aina, un assistent de veu virtual que parla en català. Aquesta iniciativa, a part, s’està programant perquè també permeti que les màquines entrenin i sàpiguen interpretar grans quantitat de dades en català. D’aquesta manera s’incrementa la qualitat de la llengua catalana en l’àmbit tecnològic. D’altra banda, el BSC rep també 1 milió d’euros per donar suport transversal a la resta de llengües. En concret, aquest altra milió, tot i que es dona a Catalunya, l’organisme l’haurà d’utilitzar per potenciar el gallec, el basc”donada la seva experiència en l’àmbit de les tecnologies del llenguatge”, segons afirma el comunicat del govern espanyol. “Així, els diferents projectes lingüístics es trobaran el més alineats possible i es podran maximitzar les sinergies entre ells”, afegeix el text.

Els “milions” invertits en la llengua

Aquesta inversió s’engloba dins dels 7,5 milions d’euros destinats a impulsar també el gallec i el basc amb l’objectiu de crear una base sòlida de coneixement multilingüe a Espanya. La infraestructura lingüística secundada econòmicament pel Govern permetrà fer un salt qualitatiu en la digitalització de l’administració pública, amb serveis més accessibles per als ciutadans. També facilitarà la digitalització i la internacionalització de les empreses, farà més competitiva a la indústria de l’àmbit beneficiant-se de les oportunitats que ofereix actualment la intel·ligència artificial i les Tecnologies del Llenguatge i generarà nous llocs de treballs qualificats.