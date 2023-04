L’Estat liderarà el subministrament d’hidrogen a la UE gràcies al H2Med

El nou gasoducte estatal que sortirà de Barcelona i passarà per Marsella -l’H2Med– podria posicionar l’estat espanyol a la cúspide del subministrament d’hidrogen de tota la Unió Europea. Així ho ha explicat el CEO d’Enagás, Arturo Gonzalo, qui ha assegurat que la construcció del H2Med permetrà que Espanya sigui “protagonista” en el subministrament d’hidrogen, segons un comunicat de l’Associació Espanyola de Directius (AED) aquest dimarts. “Espanya té els recursos i capacitat industrial necessaris” per exercir aquest protagonisme, ha dit l’empresari.

El nou gasoducte, que connectarà Espanya i Portugal amb altres països europeus a través de França, ha d’estar en funcionament el 2030 i permetrà proveir a la Unió Europea d’hidrogen verd. Així ho van decidir els presidents de l’estat espanyol, França i Portugal, després de llargues negociacions sobre el funcionament d’aquest gasoducte i quina seria la seva utilitat real. L’únic que encara queda a l’aire és l’ús del conducte per transportar hidrogen verd, ja que no sembla ser una feina senzilla i alguns experts han alertat que podria no ser possible. Tot i això, el CEO d’Enagás ha reconegut que hi ha una necessitat vigent i que cal fer els esforços per fer-ho possible. Sobre el paper d’Enagás, ha apuntat una “doble responsabilitat” amb el compromís de ser zero emissions el 2040 i passar de ser transportista de gas natural a, cada vegada més, un operador emergent d’energies renovables, especialment d’hidrogen verd.

Una decisió marcada per la guerra

L’H2Med va ser la possibilitat que es va quedar en peu després de llargues negociacions entre països, on per exemple es va acabar descartant el gasoducte català MidCat. La necessitat imminent de tenir un conducte per on transportar gas va venir després de l’esclat de la guerra d’Ucraïna, quan Europa va veure que la dependència exterior en certs sectors era un problema, en aquest cas en la indústria del gas. És per aquest motiu que Gonzalo ha celebrat que Europa hagi adoptat una política energètica comuna després dels problemes de proveïment d’alguns països per la guerra d’Ucraïna, i ha recordat que “Espanya té una posició més robusta i confortable que molts altres països europeus”.