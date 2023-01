L’estat demana a Brussel·les allargar l’excepció ibèrica fins al 2024

L’excepció ibèrica està demostrant ser una eina útil per reduir el pes del gas en el preu de l’electricitat. Ha estat justament aquest fet el que ha portat a la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera, a sol·licitar a la Comissió Europea la pròrroga del mecanisme ibèric fins a finals de 2024, ja que el mecanisme caduca a finals del pròxim mes de maig. En una reunió a Brussel·les amb la vicepresidenta de la Comissió, Margrethe Vestager, i el ministre de Medi Ambient de Portugal, José Duarte Cordeiro, Ribera ha traslladat a l’executiu comunitari “l’exitós funcionament” d’aquesta eina, tot recordant que ha permès un estalvi més de 4.500 milions d’euros des de la seva entrada en vigor, el mes de juny passat. Des del govern espanyol afirmen que la trobada ha estat “positiva”.

Tot i que en la reunió no s’ha concretat fins quan s’allargaria la pròrroga, la vicepresidenta espanyola ja va avançar la setmana passada que la seva intenció era mantenir-la almenys fins a finals de 2024. En un comunicat emès aquest dimecres, l’executiu espanyol ha informat que la trobada ha servit perquè comenci el procés formal per determinar la pròrroga del mecanisme. A partir d’ara, els equips tècnics de la Comissió Europea duran a terme un treball d’anàlisi per veure si l’extensió de la solució ibèrica és factible.

Una pròrroga per reformar el mercat comunitari?

Aquesta pròrroga de l’excepció ibèrica podria servir per mantenir els preus baixos de l’electricitat a l’estat mentre els països de la Unió Europea, Espanya inclosa, negocien la reforma del mercat i com aconseguir reduir el pes del gas en la factura. De fet, el govern espanyol ha estat el primer dels 27 en fer una proposta per encetar la negociació.

Aquesta proposta té per objectiu “reduir la volatilitat” dels preus de l’electricitat. El projecte de la Moncloa passaria per una dualitat de comercialització de les diferents tecnologies: les més barates –renovables, hidràulica i nuclear– s’adquiririen a llarg termini, en comptes de fer-ho als mercats diaris. Amb la reducció de tecnologies de generació mitjançades pel mercat marginalista, les energies més barates deixarien de pagar-se al preu de la més cara, normalment el gas. Al final el que s’està proposant és desacoblar el gas del pool diari perquè així interfereixi menys en el preu final.

Alemanya, el primer aliat

Davant d’aquesta negociació, però, l’estat comptarà amb un gran aliat, Alemanya, després que aquest dimarts el ministre d’Economia alemany, Robert Habeck, donés suport a la proposta presentada pel govern espanyol. En una conferència celebrada a Berlín, el també vicecanceller va afirmar que la idea “és molt interessant” i que ofereix “una bona base” per començar a negociar el disseny del nou mercat. A

Cal recordar que la Comissió Europea haurà de presentar el pròxim mes de març una proposta per a redissenyar el mercat d’energia del bloc després que la invasió russa d’Ucraïna hagi disparat els preus del gas. En la seva intervenció, el polític alemany també va assegurar que la UE necessita un preu europeu de l’electricitat industrial i va subratllar que la crisi dels preus de l’energia no pot resoldre’s sense una solució transnacional.