L’Estat confirma la tardana recuperació del PIB prepandèmia

L’economia espanyola ha tornat a nivells prepandèmia. Les dades de comptabilitat nacional publicades per l’Institut Nacional d’Estadística confirmen un creixement del producte interior brut de l’Estat d’un 0,6% durant el primer trimestre en comparació amb el tancament del 2022. D’aquesta manera, el conjunt de l’activitat del mercat espanyol torna als nivells del 2019 sis mesos més tard que la catalana, que ja registrava xifres anteriors a la crisi sanitària l’estiu del curs passat.

Si s’observa la tendència interanual, el creixement és encara més intens, amb un alça any a any del 4,2%. Es tracta d’un increment més d’un punt per sobre del creixement registrat a tancament de desembre, quan es va quedar en el 3,1%. Amb aquestes xifres, el PIB espanyol encadena quatre trimestres consecutius amb rendiments positius, d’ençà de l’inici del 2022.

Segons les dades publicades per l’INE, entre el gener i el març d’enguany l’impuls principal al producte interior brut han estat les exportacions –amb un creixement de les exportacions proper al 6% i un alça de dos punts i mig de les importacions– i la major capacitat d’atracció d’inversions, que van créixer un 1,8% en termes intertrimestrals. Al contrari que els darrers dos anys, el consum de les llars –que havia estat el principal motor de la recuperació postpandèmica– ha patit una important contracció, al voltant de l’1,3%; mentre que la despesa pública ha baixat en un 1,6% després de sis mesos en augment.

Creixement accelerat

La ministra d’Afers Econòmics Nadia Calviño ha remarcat que “les dades de comptabilitat nacional confirmen el que ja avançaven la resta d’indicadors”, amb la recuperació del PIB prepandèmic com a principal punt a celebrar. Segons Calviño, “el creixement va accelerar durant el primer trimestre, i l’economia espanyola és la que més creix de la UE”. El 4,2% interanual que celebra l’INE multiplica, de fet, per quatre la mitjana dels països membres.