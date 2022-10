Espanya en risc de perdre fons europeus si no aprova les reformes promeses

Espanya podria no cobrar el pròxim paquet de fons europeus NextGenerationEU perquè no va entregar a la Unió Europea en el termini previst les reformes previstes dins del pla de recuperació, que acabava el mes passat, posant en risc un total de 160.000 milions d’euros. Concretament, segons publica l’agència Bloomberg, el govern espanyol no ha estat capaç de tirar endavant un nou sistema d’auditoria, tal com es va comprometre amb l’executiu comunitari, fet que es tradueix en el fet que l’Estat no podrà rebre més diners dels fins que no s’aprovi la mesura en qüestió. De moment, segons la mateixa agència aquest termini encara no està definit.

Aquest possible bloqueig per part de la UE arriba després que l’Estat rebés una pròrroga de nou mesos per implementar aquest nou sistema d’auditoria, que servirà per controlar el compliment de les fites i objectiu del pla de recuperació. Ara bé, el que falta d’aquest pla és el control de les dades d’empreses estrangeres i facilitar encara més informació sobre els beneficis dels beneficis reals d’aquestes empreses al territori espanyol. Bloomberg també apunta que diversos alts funcionaris de la UE ja van advertir el passat mes de setembre al govern espanyol d’aquest bloqueig dels fons fins que no estigui llest el sistema d’auditoria.

Tot i el bloqueig, cal recordar que la vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, ha assegurat ja en diverses ocasions que el desplegament dels NextGenerationEU és una realitat a l’estat i que han assolit “velocitat de creuer”, finançant més de 28.800 projectes. Ara bé, són molts els governs autonòmics i municipals els que es reclamen començar a rebre els fons que els pertoquen, així com també ho fan les pimes.

Tres pagaments a l’espera de quan serà el quart

Cal recordar que fins ara Espanya ha rebut un total de tres transferències del fons de recuperació procedents d’Europa, encara que ben bé no sabem quant s’ha gastat, potser és perquè falta implementar aquest sistema d’auditoria i control. Per rebre el quart i saber quan s’ha gastat el govern espanyol haurem d’esperar a aquest sistema.

Alhora, si es fa memòria, fa dos anys Espanya va ser de les economies europees més castigades per la covid i, en conseqüència va ser el segon Estat que podia optar a més fons europeus després d’Itàlia. Aquesta suma ha de servir, si tot segueix el seu camí, per donar un gir de 180 graus a l’economia espanyola, fent-la molt més resilient i productiva, qüestió que fins ara no passa. A més també ha de servir perquè el sector serveis deixi de tenir tant pes sobre el PIB, ja que com es va demostrar amb la pandèmia pot ser un veritable problema.