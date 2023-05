Espanya recuperarà el PIB prepandèmia durant el segon trimestre d’aquest 2023. Així ho ha anticipat el governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, reiterant que des del supervisor espanyol preveuen elevar les seves revisions de creixement per a l’economia espanyola de cara a aquest 2023 per sobre de l’1,6%. Tot i aquest missatge positiu per a l’economia, De Cos ha instat a fixar com a objectiu la recuperació del PIB tendencial previ a la pandèmia. “En aquesta discussió el més rellevant no és tant recuperar el nivell previ a la pandèmia com posar-se com a objectiu recuperar el PIB tendencial que teníem previ a la pandèmia”, ha assenyalat el governador.

Cal recordar que el Banc d’Espanya ja havia anticipat una nova revisió a l’alça de les seves previsions per al producte interior brut (PIB) espanyol per aquest any des de l’1,6% estimat al març fins prop del 2%. La justificació d’aquesta alça, assegurava el supervisor, és que l’economia espanyola s’ha comportat millor del que s’esperava durant la primera part de l’any tot i la incertesa d’incertesa internacional. Malgrat tot, el governador ha advertit sobre els riscos a la baixa per al PIB donat el context internacional i ha recordat que des de l’organisme s’han identificat una sèrie de problemes per al creixement a futur de l’economia espanyola tant en termes de productivitat com de funcionament del mercat de treball.

Així, per a Hernández de Cos, tant la consolidació fiscal com les reformes estructurals “ambicioses” han de ser els dos pilars que han de regir la política econòmica de l’estat en els pròxims anys. Cal recordar que des del Banc d’Espanya es defensa que el país iniciï ja un procés de consolidació fiscal aquest any 2023 que permeti una reducció gradual i progressiva, però eficaç, dels desequilibris fiscals que redueixin progressivament la vulnerabilitat de l’economia.

Els tipus seguiran pujant

En la matiexa intervenció el dirigent del Banc d’Espanya també ha assegurat que el Banc Central Europeu (BCE) seguirà augmentant els tipus d’interès. Concretament, ha considerat que al BCE encara li queda “una mica de camí per recórrer” en l’enduriment de la política monetària per a aconseguir l’objectiu del 2% d’inflació. “Encara que no hàgim donat indicacions sobre què és el que passarà amb la política monetària cap a futur sí hem senyalitzat que amb la informació que teníem en l’última reunió i amb la qual tenim en aquests moments, pensem que per a aconseguir aquest objectiu d’inflació del 2% en el mitjà termini encara ens queda una mica de camí per recórrer”, ha assenyalat el governador, després de precisar, no obstant això, que probablement ja està més prop del final.

Amb aquest escenari, el governador veu “fonamental” parar esment a les dades macroeconòmiques i als relatius a la inflació que es vagin publicant pròximament, així com a la transmissió de la política monetària, sobre la qual hi ha “algunes incerteses”.

Catalunya va recuperar l’activitat prepandèmia al febrer

A propòsit d’això, cal recordar que Catalunya ja va aconseguir recuperar el PIB prepandèmia fa diversos mesos. Concretament, ho va fer a finals del 2022, segons va informar l’Idescat. Concretament, les dades publicades mostraven que durant el tercer i el quart trimestre del 2022 el PIB ja havia superat la dimensió que tenia al quart trimestre del 2019. En concret, al tercer trimestre era un 0,1% superior i al quart trimestre ja estava un 0,4% per sobre del nivell que tenia just abans de la crisi sanitària.