Trias rebutja el decreixement per “jugar bé les cartes” de Barcelona

Xavier Trias continua la seva creuada contra el “decreixement”. L’alcaldable de Junts a les eleccions del 28M ha presentat el seu programa econòmic aquest dijous alertant de la “pèrdua de temps” econòmica dels dos mandats de l’alcaldessa Ada Colau. “Quan una ciutat per 10 anys, estem perdent competitivitat perquè els competidors creixen”, raona el candidat. En aquest sentit, Trias ha reiterat la seva clara aposta per la dinamització econòmica i empresarial com a eina per incentivar la redistribució. “La creació de riquesa que fan els agents econòmics i socials són la base sobre la qual descansa l’estat del benestar i es fonamenten les polítiques socials”, asseguren des de la candidatura. En aquest sentit, les crides a la millora de la competitivitat de la ciutat van acompanyades de polítiques com la negociació d’un salari mínim de ciutat, programes d’inserció laboral per a persones en risc d’exclusió o la promoció de l’economia social i solidària barcelonina.

En la mateixa línia, l’exconsellera d’acció exterior de la Generalitat Victòria Alsina ha celebrat el potencial de Barcelona com a ecosistema econòmic -un potencial que, critica, “no s’ha aprofitat” en els darrers vuit anys-. “Hi ha ciutats que hi són sempre; i Barcelona hi és quan juga bé les seves cartes”, subratlla la candidata. La clau per explotar aquesta potència, assegura, rau a “facilitar i impulsar”, amb l’agilització de l’activitat empresarial com un dels pilars econòmics del programa de Trias. Especialment rellevant és en àmbits innovadors, com ara la tecnologia sanitària, les neurociències o la supercomputació -“l’economia del coneixement” que des de la candidatura declaren “clau” per a la creació i redistribució de riquesa a la ciutat-. Així, els candidats es comprometen a “vetllar per la transferència de coneixement” entre l’entorn de recerca de Catalunya i les inversions i l’ecosistema innovador de la ciutat.

El regidor de Junts a Barcelona Joan Rodríguez detecta en l’acció de govern dues dèries que llastren el rendiment econòmic de la ciutat: “Decreixement i propaganda”. L’administració de Colau i Collboni, critica Rodríguez, ha combinat un rebuig a l’impuls de l’activitat empresarial i la creació de riquesa a Barcelona amb constants fallides de gestió. Programes com els bonos consum per al comerç local, la iniciativa Amunt persianes o el marketplace municipal, han estat “grans fracassos” de la gestió econòmica dels darrers quatre anys. Aquests “resultats fallits”, postil·la Rodríguez, evidencien la “improvisació i la manca de rigor” tècnica del govern de la ciutat.

Més enllà de “bones intencions” concretades en errades tècniques, Trias qüestiona el conjunt de l’estratègia econòmica que informa el model de ciutat de Colau. “El govern aposta pel decreixement, per no fer coses, no promocionar”, denuncia el candidat. En un exemple recent, l’alcaldable de Junts rebutja la decisió de la batllessa de no assistir a la invitació de Wayne Griffiths a la presentació a l’Automobile del pròxim Cupra Raval. “És una equivocació estratègica”, declara Trias, nostàlgic d’un esforç de promoció econòmica que troba a faltar a la capital del país. En línia de la resta de ponents, l’exalcalde apunta a un clar culpable: Jaume Collboni. En resposta a la reivindicació del socialista de l’aposta a llarg termini del MWC de Barcelona, Trias acusa el conflicte intern al govern. “Colau no està a favor del Mobile, però Collboni la manté al capdavant de l’Ajuntament; això és una contradicció”, colpeja l’alcaldable. Tot i això, reconeix, el model de ciutat del socialista “no és molt diferent” del que ell defensa. “El problema és el que fan quan governen”.

“El metro serà el nou rodalies”

En termes de mobilitat, els candidats de la llista de Trias alerten d’un possible col·lapse a mitjà termini. Si bé Ramon Tremosa celebra el rècord de validacions al metro de Barcelona assolit el passat dimecres, la manca d’inversions posa les línies més actives a prop del desastre que ja es pateix a Rodalies -especialment la Línia 5-. “Avui la línia blava té més passatgers que tot Rodalies i tot FGC; i si no invertim esdevindrà el nou Rodalies”, avisa el que fora conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat. En aquest sentit, Tremosa acusa l’equip de govern d’haver “dimitit” de la gestió i les reclamacions necessàries per estabilitzar el transport a la ciutat -i també al país, amb l’Aeroport a la mà-. “Decidirem nosaltres com es gestiona el sistema aeroportuari català”, assegura Trias, en línia amb l’exigència, que consta al programa, del traspàs de part de la gestió del Prat contra el “centralisme” d’Aena.

Tremosa lamenta, així, l’absència de connexions internacionals clau per a l’impuls de l’activitat econòmica de la ciutat, com la de Tòquio; o la pèrdua de línies estratègiques, com el vol a Oakland que Norwegian va tancar durant la pandèmia. “L’alcaldessa de Barcelona i el seu equip de govern han dimitit -reitera el candidat- de la reclamació de vols que ens portaran inversions d’alt valor afegit”. L’efecte d’una connectivitat amb enclavaments com el Japó o Silicon Valley argumenta l’exconseller, es notaria en un augment de la productivitat per a l’entorn empresarial barceloní i català que ajuda a la millora dels salaris i les condicions laborals generals a un sistema econòmic més valuós. “Però Madrid monopolitza els millors vols”, sense cap mena de resposta de les administracions municipals, etziben.

Turisme “d’alt valor”

Contra la clara oposició del govern municipal a la “massificació turística”, Trias aposta al seu programa per un canvi de model turístic que aporti més valor a la ciutat. En aquest sentit, i en línia amb la reclamació d’una millor promoció internacional de Barcelona, el candidat proposa transitar cap a un turisme més especialitzat -cultural, de congressos o gastronòmic- que atregui un públic diferent i més i millor despesa a l’economia local. “Situarem Barcelona com una de les millors destinacions turístiques de la Mediterrània”, resa el programa.