El PSC s’allunya dels Comuns i reclama el retorn de la Barcelona pre-Colau

Recuperar la ciutat de Barcelona és un dels objectius amb els quals s’omple la boca el PSC. El partit fa setmanes que viu en el precari equilibri de presentar-se a les eleccions a l’alcaldia de la capital catalana com a alternativa al govern del qual ells han format part. Jaume Collboni, l’anterior primer tinent de l’alcaldia vol aconseguir el control de l’Ajuntament per tornar a tenir una “ciutat líder”, una categoria que segons el partit s’ha anat perdent en els últims vuit anys del mandat que han compartit amb Colau. Amb la necessitat de potenciar la indústria per bandera, l’ampliació de l’aeroport com a gran objectiu i el retorn de les companyies que van fugir de Catalunya durant el Procés com a promesa electoral, Collboni es presenta dient que és la millor opció per governar Barcelona.

El PSC percep que l’actual govern de la ciutat no té voluntat de potenciar el teixit empresarial. D’aquesta manera, la proposta principals del partit és intentar retornar la indústria a Barcelona i convertir la ciutat en un pol d’atracció per a companyies de l’estranger. “La indústria s’ha de convertir en un dels sectors més importants per a la ciutat”, explica Jordi Valls, participant de la llista del PSC a Barcelona. En unes declaracions al TOT Economia, el polític reconeix el potencial industrial de la ciutat i recorda que el PSC té un programa basat en la recuperació, no només del teixit sinó d’aquelles companyies que van marxar de la ciutat a causa del Procés. “Es tracta de crear les condicions necessàries per atraure indústria”, repeteix Valls.

El turisme és el principal impulsor del PIB barceloní, el que el converteix en un sector molt complicat de reduir. La proposta principal del PSC no és disminuir-lo, sinó fer créixer els altres sectors importants de Barcelona, ja que “així s’equilibrarà la situació i no dependrem tant del turisme”, explica Valls. El polític reconeix les mancances de la capital catalana en termes industrials, però assegura que l’objectiu del seu partit és fer créixer la indústria barcelonina, ja que “té molta més capacitat de la que s’està explotant”. Per posar xifres a la qüestió, Valls recorda que el turisme aporta entre el 22% i el 25% del PIB de Barcelona, mentre que els altres sectors en prou feines passen del 10% cadascun. “Tenim la capacitat d’influir i influirem en la creació d’indústria per a Barcelona”, reafirma el membre del partit.

Tot i que el turisme acaba sent el primer problema pel creixement de la indústria, el PSC reitera que “no es tracta de prohibir sinó de proposar alternatives”. En aquest sentit, Valls explica que fou el PSC -mentre Colau mirava cap a un altre costat- el que va fer que el MWC es quedés a la ciutat, un congrés que atrau la classe de turisme que necessita Barcelona: “Un turisme de qualitat que ve a la ciutat a fer negocis i gastar-hi diners”, descriu Valls. A més, el membre de la llista barcelonina no nega que “hi ha un problema amb el turisme, però per això l’hem de regular”, insisteix. És per això, que la solució que proposa el partit és un acord amb el sector privat, una pràctica que -segons Valls- el seu partit “no ha parat de fer”.

El sector privat, el clar exemple d’èxit

Un altre dels elements clau dels quals parla Valls per al creixement econòmic de Barcelona és la col·laboració publicoprivada. No es tracta només d’arribar a pactes -segons explica Valls- sinó també demanar l’opinió del sector i aconseguir que la implicació en aquest creixement sigui a parts iguals. “El 80% de la riquesa de Barcelona és del sector privat i això és difícil de passar per alt”, explica el polític. En aquesta mateixa línia, Valls assegura que amb anterioritat no s’ha cuidat aquest teixit privat, el que ha fet que les empreses anessin perdent de vista l’oportunitat que ofereix Barcelona. I és que, l’actual alcaldessa ha fet molta bandera del servei públic i poc dels pactes amb les empreses, que ha empobrit la relació. A més, arran del Procés independentista, el PSC reitera que “no es pot menysprear que van marxar 8.000 companyies”.

Així doncs, Valls reitera que la col·laboració és l’única sortida per fer créixer l’economia barcelonina i deixar de dependre del turisme com a principal font d’ingressos. “Necessitem molts més projectes compartits amb les empreses privades”. A més, Valls també remarca que no és només una decisió que han de prendre les empreses sinó que el mateix ajuntament ha de donar les facilitats necessàries per fer-ho possible. Entre les diferents propostes que posa sobre la taula el partit, Valls assegura que el més prioritari és deixar de tenir reticència a treballar amb el sector privat: “Ni tot són lobbies, ni tot són especuladors”.

Apostar per l’aeroport és apostar per Europa

El creixement industrial pot llançar Barcelona a la cúspide de les ciutats europees amb més capacitat de tracció d’inversió estrangera. Per aconseguir-ho, però, Valls lamenta que Colau ha posat massa traves amb les constants negatives a l’ampliació del Prat. “Totes les àrees metropolitanes europees en tenen un aeroport de primera categoria amb connexions internacionals”, reitera el membre del PSC qui assegura que “apostar per l’aeroport és apostar per la millora econòmica de la capital”. Així doncs, el PSC ha posat l’aeroport barceloní i el seu creixement en el centre del seu programa, ja que consideren que és una de les peces clau per fer créixer el teixit empresarial de Barcelona: “Es tracta de prioritzar”, descriu Valls.

Pel que fa a la por que el nombre de visitants creixi en el moment que s’ampliï l’aeroport, Vall assegura que “és fal·laç dir que el que volem són més turistes”. Ell mateix argumenta que aquesta tercera pista que es demana serviria per poder portar molts més congressos a la ciutat de Barcelona i no per continuar donant suport a la gran quantitat de persones que arriben a la ciutat cada dia. Tot i això, el mateix polític reconeix que ells no saben com s’ha de fer aquesta ampliació i, per tant, volen donar pas als experts per trobar la millor manera d’aconseguir-la. “Ada Colau no és l’única a qui li preocupen les emissions“, diu Valls, però recorda que “si no s’amplia l’aeroport, s’empobrirà el model econòmic de la ciutat”.

La realitat urbana barcelonina

Collboni està al capdavant d’una candidatura que intenta apropar-se a Europa, però Valls assegura que també hi ha espai per pensar en els barcelonins, que estan al centre de la qüestió. En aquest sentit, la distribució urbana de Barcelona ha de canviar, i ha de començar per la revisió de les pacificacions, més conegudes com a superilles. “A mi no em preocupa el carrer Consell de Cent, a mi em preocupa València”, diu Valls, qui afirma que la congestió del carrer València augmenta per moments a causa de la pacificació del carrer contigu. I és que, el PSC no veu els avantatges que Colau reitera envers aquestes pacificacions, tot i que durant el mandat de coalició van votar-hi a favor.

Així doncs, la mobilitat també es converteix en una de les parts essencials del programa del PSC, una mobilitat que segons explica Valls, ha d’anar acompanyada d’alternatives. “En les pacificacions no s’han tingut en compte la necessitat d’ampliar el transport públic“, explica el participant de la llista barcelonina del partit. Pel que fa a la proposta del seu partit ell la descriu amb una paraula: “Infraestructures”, diu Valls i assegura que cal molta més mobilitat col·lectiva abans de poder convertir Barcelona en una ciutat de vianants.

Però, la Barcelona de Collboni no només ha de ser accessible pels vehicles sinó per a les persones. En matèria d’habitatge, el PSC vol prioritzar els joves amb un xec de 500 euros per a la seva emancipació. Tot i això, Valls reconeix que no estan d’acord amb la llei que obliga les companyies que construeixen habitatge nou a la capital catalana a dedicar-ne un 30% a l’habitatge social: “És una bona idea mal executada”, diu Valls, que reitera que “es tracta de fer pactes amb els privats, no obligar-los a res”. Collboni, doncs, presenta un pla per retornar a Barcelona tot allò que segons el PSC va perdre mentre Colau era alcaldessa: “Hem de continuar conversant perquè ha provat ser molt efectiu per millorar el model econòmic barceloní”, conclou Valls.