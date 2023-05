El PP busca l”Ayusització’ de Barcelona: menys impostos i més turisme

Les eleccions municipals estan ben a prop i amb aquesta proximitat arriben els últims detalls que acaben de confeccionar els programes electorals dels partits. La mobilitat, els impostos o el turisme han estat els temes que més han sonat aquestes últimes setmanes. La proposta del Partit Popular a Barcelona passa pel que ells entenen com a una recuperació del que “la ciutat era abans de Colau”, tal com explicava el seu candidat, Daniel Sirera. Així doncs, el partit de dretes presenta un programa per “combatre la turismofòbia, revisar les pacificacions innecessàries i reduir els impostos pels empresaris”. En definitiva, el PP pretén canviar la sort de les últimes eleccions -on van aconseguir dos regidors- i aconseguir el control de la capital catalana per tal que es converteixi en el que ha fet de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“L’objectiu és convertir Barcelona en una àrea d’excel·lència”, explica Àngels Esteller, tercera a la llista del partit a la capital catalana. En unes declaracions al TOT Economia, ella mateixa assegura que Barcelona no està sent explotada i que “les dificultats burocràtiques i traves estan fent fugir els inversors”. I és que en el programa municipal del partit es remarca molt la necessitat de disminuir els impostos per a tothom, però especialment al gremi dels emprenedors i els empresaris, ja que “són part de l’èxit de la ciutat”, explica Esteller. En concret, el partit parla d’una bonificació de tots els impostos els tres primers anys a la ciutat per aquelles persones que vulguin muntar una empresa. Tot i això, el PP no especifica com es compensarà aquesta manca de tributs o bé quins seran els requisits per a ser considerat emprenedor. “Volem acabar amb el fre de l’activitat econòmica i la campanya contra la privatització de Colau”, respon Esteller.

El Partit Popular també parla de reduir les obligacions que actualment tenen algunes empreses, sobretot en matèria d’habitatge. La candidata de la llista del partit explica que els sembla “una bogeria” obligar les companyies constructores a dedicar el 30% de les seves obres de nova construcció al lloguer social quan “hi ha 74 solars buits de propietat pública sense explotar”. De fet, la idea principal del PP en termes d’habitatge és eliminar aquesta normativa per “donar llibertat a les empreses”. Tot i això, Esteller assegura que no s’obliden dels més vulnerables, però afirma que “l’administració pública posa en mans dels privats una responsabilitat que no és seva”.

En altres paraules, la política explica que l’Ajuntament de Barcelona hauria de cedir els seus terrenys per deixar que les empreses escollissin si volen construir habitatge social o no. “Es podrien construir un total de 4.800 habitatges en total”, argumenta Esteller. Aquests solars dels quals parla Esteller, però, no es troben ni al centre de Barcelona ni en les zones que on s’ha concretat que hi ha una clara necessitat d’habitatge social. Per tant, podrien no estar a l’altura de les condicions necessàries per pal·liar la crisi d’habitatge.

La turismofòbia barcelonina

El turisme barceloní també s’ha convertit en un objecte de debat per aquestes eleccions municipals. La reducció del nombre de persones que visiten la ciutat o el viratge cap a una economia molt menys depenent del turisme han estat algunes de les propostes que més han sonat, però no la del Partit Popular. “Colau ha creat turismofòbia”, exclama Esteller qui assegura que Barcelona ha de continuar sent una ciutat visitada per centenars de milers de persones. Tot i això, la candidata a la llista del PP reconeix que no tot el turisme és bo i ella fa una diferència entre el “turisme de borratxera” i el “turisme de qualitat”. Així doncs, el Partit Popular busca mantenir el segons grup, però desfer-se del primer. “Nosaltres estem a favor dels creuers i de la gent de pas, volem turistes a Barcelona”, remarca la candidata.

En ser preguntada per les seves intencions per atraure aquest turisme de qualitat, Esteller parla d’una campanya de conscienciació pels turistes -una mesura que també està estipulada en el seu programa electoral-. Pel que fa a la disminució del “turisme de borratxera”, Esteller assegura que ha estat per culpa de l’administració pública actual que s’ha incrementat aquesta classe de turisme. “El que reben els turistes quan arriben a Barcelona és que poden fer el que vulguin i no passarà res”, assegura la política. Així doncs, el Partit Popular remarca la diferència entre les classes de turisme, però no estipulen en cap moment com el seu partit podrà escollir quins turistes entren a la capital catalana. “Deixarem clar que hi haurà multes pel mal comportament”, diu la participant de la llista barcelonina del PP.

La criminalització del cotxe

Pels candidats a la llista del PP el cotxe és molt important, però encara més la llibertat dels barcelonins per moure’s com més els agradi. “Hem vingut a posar fi a la criminalització”, diu Esteller. Segons explica la política, el govern actual ha perseguit el cotxe i ho ha fet de les pitjors maneres. “Ens volem apropar molt més al model de Madrid”, explica. I és que, segons Esteller, hi ha moltes coses que no tenen sentit a Barcelona, com per exemple algunes de les pacificacions per reduir els cotxes al centre de la ciutat. “S’haurien de revisar perquè moure’s per Barcelona és horrible”. D’aquesta manera, el PP proposa eliminar les Zones de Baixes Emissions tal com les coneixem i continuar prioritzant el cotxe a la capital catalana.

Amb aquest argument per bandera, el partit pretén acabar amb totes les noves iniciatives de mobilitat que s’han proposat des de l’administració pública barcelonina. “No estem d’acord amb el tramvia ni alguns carrils bici sense sentit”, descriu Esteller, que assegura que “els ritmes d’aquesta mobilitat no encaixen amb el model barceloní”. Tot i això, el partit reconeix que hi ha un problema de contaminació a la capital catalana i remarquen la importància del cotxe elèctric privat. “Nosaltres volem obrir nous punts de recàrrega a la ciutat”, assegura la política, sense tenir en compte, però, que no és només Barcelona la que va endarrerida amb la implementació de carregadors, sinó tot Europa. Precisament, les Zones de Baixes Emissions barcelonines són l’alternativa europea a aquesta electrificació que arriba amb retard.

El PP està disposat a guanyar aquestes eleccions per convertir Barcelona en Madrid i, per tant, “alliberar els ciutadans”, tal com diu Esteller. Amb una cinquantena de propostes en el seu programa, el partit es presenta com un ferm defensor del vehicle privat, els turistes i la gran baixada dels impostos pels empresaris. “Volem recuperar Barcelona perquè torni a ser una ciutat oberta i liberal”, conclou Esteller.