El Banc d’Espanya eleva les previsions de creixement el PIB al 2,3%

El Banc d’Espanya ha rectificat les seves dades de creixement per a l’estat espanyol de cara aquest 2023. Concretament, ha elevat les seves previsions en set dècimes, fins al 2,3% de cara a aquest 2023, una xifra que ja va en consonància de la previsió que va fer el govern espanyol, que en els últims anys ha acostumat a encertar el comportament econòmic de l’estat. El Banc d’Espanya ha revisat a l’alçat el dinamisme de l’economia a causa del bon comportament l’activitat durant la primera meitat de l’any, impulsat l’abaratiment de l’energia, l’estabilització dels mercats financers i l’activitat turística. Pel que fa al 2024, les projeccions de creixement s’han rebaixat en tres dècimes, fins al 2,2%.

A més, el supervisor espanyol ha moderat cinc dècimes la previsió d’inflació fins al 3,2% per la caiguda dels preus de l’energia i, en grau més baix, dels aliments, que ja van arribar “al seu sostre” durant primer trimestre i comencen a donar “senyals incipients de moderació”. Pel que fa a comportament del mercat de treball, el Banc d’Espanya considera que la creació d’ocupació continuarà avançant durant l’any i la taxa d’atur se situarà en el 12,2%, cinc dècimes menys. En canvi, el supervisor ha mantingut les previsions de la taxa interanual de l’IPC de l’any vinent, que preveu que sigui del 3,6%, per culpa de la fi de les mesures introduïdes per combatre la crisi inflacionista.

Més dinamisme econòmic

A propòsit d’això, el Banc d’Espanya assenyala que el comportament de l’activitat va ser “més dinàmic” que les previsions de fa uns mesos i recorda que l’INE va confirmar un creixement de mig punt del PIB, dues dècimes més del que havia estimat l’òrgan supervisor. Concretament, atribueix aquest avenç a la demanda exterior neta, amb una contribució positiva d’1,3 punts percentuals, i a la inversió, en especial en els béns d’equip. En canvi, el consum de les llars, amb unes rendes que acumulen una “minva significativa” des de l’inici de l’actual episodi inflacionista, va baixar per segon trimestre consecutiu.

La millora de les previsions té en compte que l’activitat econòmica va anar millor del previst en el primer trimestre, sobre el qual planava l’ombra de la recessió i també en el segon, durant el qual “el dinamisme de l’activitat econòmica s’hauria elevat lleugerament”, deixant el creixement intertrimestral del PIB en el 0,6%.

L’abaratiment de l’energia afavoreix el creixement econòmic

Pel que fa al creixement econòmic, el Banc d’Espanya explica en el seu informe trimestral, que s’ha donat gràcies a l’abaratiment del gas i de l’electricitat, l’evolució global econòmica “positiva”, els avanços en la resolució dels colls d’ampolla en els processos productius, el turisme i la calma en els mercats financers després de “les turbulències del març”.

L’organisme supervisor afegeix que aquests factors són compatibles amb “una certa moderació de la fortalesa de l’activitat” i també apunta que les dades d’afiliació a la Seguretat Social del maig són pitjors que les de l’abril i també que l’Estat es pot veure afectat per la “pèrdua de vigor” de l’economia xinesa i de zona euro, que va entrar en recessió tècnica. “En tot cas, s’espera que, en una conjuntura encara complexa i molt incerta, l’expansió de l’activitat econòmica continuï en els trimestres vinents”, indiquen.

En aquest sentit, el Banc d’Espanya espera que la demanda es recuperi de forma “significativa” en la segona meitat de l’any després de la “debilitat” mostrada a l’inici de l’exercici. Aquests avenços se sostindran en “la resistència del mercat de treball” i “la disminució de les pressions inflacionistes”. Un dels factors que té en compte el Banc d’Espanya per afirmar-ho és que en els mesos més recents s’aprecien senyals incipients de desacceleració en els preus dels aliments, especialment visibles en les partides d’oli, pa, cereals, i productes làctics que impulsaran a la baixa la inflació subjacent.

La creació d’ocupació s’allargarà entre el 2023 i el 2025, en consonància amb l’augment d’activitat. L’increment d’afiliacions permetrà que, tot i l’augment de la població activa, la taxa d’atur continuï a la baixa, fins a arribar a l’11,5% el 2024 i a l’11,3% d’aquí a dos anys a l’Estat, 1,6 dècimes menys que l’actual.