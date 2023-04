L’economia de l’eurozona esquiva per poc la recessió i creix un 0,1%

L’eurozona esquiva la recessió tècnica després de créixer un 0,1% durant el primer trimestre del 2023, segons les dades provisionals publicades aquest divendres per l’Eurostat. Aquesta millora s’ha encomanat en els 10 primers mesos de l’any i és lleugerament superior a les dades del quart trimestre del 2022, quan el PIB de la zona euro es mantenia estancant en el 0%. El creixement, però, és inferior al registrat durant el segon i el tercer trimestre de l’any passat, del 0,9% i el 0,4%, respectivament.

L’Eurostat ha constat aquest divendres en un comunicat que ha remès Europa Press, que l’estat espanyol ha estat la segona economia de l’eurozona que més ha contribuït a la millora, després d’incrementar el seu PIB en un 0,5%. Tan sols Portugal ha registrat un creixement superior durant el primer trimestre, concretament de l’1,6%. Al conjunt de la Unió Europea l’escenari és similar. Segons les estimacions recollides per l’Eurostat, el PIB de la UE s’ha incrementat un 0,1% durant el primer trimestre del 2023, deixant enrere la caiguda del 0,1% corresponent al trimestre anterior. Exceptuant l’economia de Croàcia -que es va incorporar a l’eurozona el gener del 2023- el PIB de la regió amb 19 països es va contreure un 0,1% en el quart trimestre del 2022.

Un increment per a gairebé tots els països europeus

En comparació amb el mateix trimestre de 2022, el PIB de l’eurozona i de la UE va registrar en tots dos casos un increment de l’1,3%. Entre els països les dades dels quals estaven disponibles, el creixement més gran del PIB en el primer trimestre de l’any va correspondre a Portugal (+1,6%), seguit d’Espanya, Itàlia i Letònia (tots +0,5%). Per contra, es van registrar descensos a Irlanda (-2,7%), així com a Àustria (-0,3%). En termes interanuals, les taxes de creixement van ser positives per a tots els països excepte per a Alemanya (-0,1%) amb Espanya (+3,8%) com l’economia amb millor evolució respecte del primer trimestre del 2022.