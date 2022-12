L’economia espanyola modera el creixement per la caiguda del consum a llars

L’economia espanyola va desaccelerar el seu creixement trimestral gairebé dos punts entre juliol i setembre, fins a situar-ho en el 0,1%, davant del 2% del trimestre anterior, a causa, sobretot, de la frenada de la inversió i a la moderació del consum de les llars, segons la Comptabilitat Nacional publicada aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquest creixement del 0,1% és una dècima inferior a l’avançat el passat 28 d’octubre, quan l’INE va estimar un avanç trimestral del PIB del 0,2%.

Tot i que aquest trimestre es van perdre posicions de creixement, també es constata que la taxa interanual del 3,8% -que es va avançar el passat 28 d’octubre– s’ha revisat a l’alça en sis dècimes, fins al 4,4%. Aquesta taxa, no obstant això, contrasta amb el creixement del 7,6% del segon trimestre de l’any. L’INE ha explicat que en l’avanç de dades del tercer trimestre la majoria dels indicadors estadístics sobre l’evolució econòmica recent oferien resultats fins a agost. No obstant això, els resultats que es publiquen aquest divendres ja incorporen tots els indicadors estadístics que marquen l’evolució econòmica del tercer trimestre, “la informació del qual abasta ja, en la immensa majoria dels casos, el conjunt d’aquest”, precisa.

Consum a les llars, en caiguda

El creixement trimestral del 0,1% registrat en el tercer trimestre es deu a la desacceleració del consum les llars, perquè aquest només va augmentar un 0,1%, la qual cosa suposa 1,6 punts menys que en el trimestre anterior. Per part seva, el consum de les institucions sense fins de lucre va avançar un 0,9%, enfront del creixement del 0,5% del trimestre anterior, mentre que la despesa pública, per part seva, es va disparar un 1,4% entre juliol i setembre, tornant a taxes positives després de tres trimestres consecutius de descensos. La inversió, per part seva, va baixar un 0,1% en el tercer trimestre, enfront de l’avanç del 2,9% del trimestre anterior.