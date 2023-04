L’economia catalana manté el rumb i creixerà un 4% els dos pròxims anys

Tot sembla indicar que l’economia catalana seguirà guanyant força els pròxims dos anys. Segons les últimes previsions del Govern -sempre més optimistes- l’escenari macroeconòmic de Catalunya de cara al bienni 2023-2024, mostra que el producte interior brut (PIB) del país creixerà un 1,7% l’any 2023 i un 2,2% el 2024, el que es tradueix en un creixement combinat de quasi el 4%. En aquestes noves previsions, realitzades pel Departament d’Economia, es recull una moderació de les previsions d’inflació i constata que el va tancar 2022 millor del que s’esperava, cosa que va permetre que durant el segon trimestre, just fa un any, l’economia catalana recuperés el PIB prepandèmia. És per això que de cara a aquest 2023 el Govern ha decidit mantenir la bona senda de creixement, que ja va augurar en les últimes previsions del mes d’octubre, amb un ritme superior a la majoria d’economies de l’entorn.

Aquestes noves projeccions del Govern s’emmarquen en un context on hi ha una elevada incertesa al voltant de l’economia europea. En primer lloc, per l’efecte de la inflació en el poder adquisitiu de les llars, un risc que podria aflorar amb més força a mesura que avanci l’any i s’esgotin els estalvis acumulats durant la pandèmia. En segon lloc, pels interrogants geopolítics, en especial l’evolució de la guerra a Ucraïna i les seves implicacions en els problemes d’aprovisionament global i els preus de les matèries primeres. I, finalment, per la incertesa en els efectes de l’enduriment accelerat de la política monetària.

Senyals positius a llarg termini

A més a més, però, se li ha de sumar que la informació econòmica recent ofereix senyals positius a curt termini per a l’economia catalan. En aquest sentit, destaquen, en particular, el bon comportament del mercat de treball, amb un creixement notable de l’afiliació (3,0% interanual el febrer), i la recuperació del dinamisme del turisme, amb una xifra de pernoctacions hoteleres que ja frega els valors prepandèmia. En positiu també cal subratllar la disminució dels preus energètics respecte als màxims de l’estiu passat, la millora en les tensions de les cadenes de subministrament global i el desplegament de mesures per afrontar la inflació. Un altre fet rellevant és l’evolució notable de les exportacions de béns en el darrer mig any, un dinamisme que contrasta amb la feblesa del comerç mundial en els darrers mesos del 2022. La producció industrial, en canvi, mostra un to més pausat fins al febrer.

Si ens centrem en les previsions econòmiques per a aquest 2023, el Govern ha decidit mantenir la línia marcada l’octubre passat i consideren que l’economia catalana creixerà un 1,7% del PIB. Aquest creixement arriba per una contenció de la demanda interna que es contrasta amb una aportació positiva de la demanda externa, amb contribucions d’1,2 punts i 0,6 punts, respectivament. La moderació de la demanda interna reflecteix un creixement més modest del consum de les llars i la formació bruta de capital, amb creixement esperat de l’1,1% i l’1,9%, respectivament, tot i que la inflació i l’enduriment accelerat de les condicions financeres frenen l’avanç d’ambdós components.

El creixement del consum de les administracions públiques, per la seva banda, es mantindria moderat, amb un augment de l’1,5%, impulsat per les mesures de suport per afrontar la inflació i l’acord salarial dels empleats públics en el període 2022-2024. Les exportacions totals de béns i serveis creixerien un 3,3%, un increment rellevant en un context de feblesa del comerç mundial, a un ritme similar al de les importacions 3,0%, per la qual cosa la balança comercial seguiria sent negativa.

Pel que fa al mercat de treball, les previsions per al 2023 apunten a una moderació en la creació d’ocupació que, després de la recuperació intensa dels anys 2021 i 2022, seria de 24.400 llocs de treball. Aquesta dinàmica, juntament amb una evolució molt estable de la població activa, condueix a una lleugera disminució de la taxa d’atur, fins al 9,6%.

La demanda interna i la inversió, protagonistes del creixement el 2024

Pel que fa a l’escenari pel 2024, el Govern creu que l’economia catalana seguirà creixent i ho farà un 2,2% del PIB. L’executiu català creu que el patró de creixement estarà protagonitzat per la demanda interna -amb un augment de 2,4 punts-, i en especial per la inversió. El consum de les llars també agafaria impuls, amb un creixement del 2,5%, gràcies a la recuperació sostinguda del mercat de treball i la moderació dels preus. El creixement del consum de les administracions públiques es mantindria estable (1,6%), mentre que la formació bruta de capital guanyaria tracció amb un increment del 4,8%.

A mesura que es moderin les tensions inflacionistes i es recuperi la confiança econòmica, en el context del desplegament dels fons NextGenerationEU, s’espera que la inversió augmenti especialment la relacionada amb els béns d’equipament i actius intangibles. Per la seva banda, l’aportació de la demanda externa se situaria propera a l’equilibri. Les exportacions, per la seva banda, seguiria creixent, concretament un 3,7%, mentre que les importacions s’accelerarien fins al 4,9%, de la mà de la inversió, el component de la demanda amb un contingut importador més elevat.

En paral·lel a l’acceleració de l’activitat econòmica, les previsions per l’any vinent suggereixen més dinamisme del mercat de treball. L’ocupació equivalent a temps complet avançaria un 1,3%, fet que es traduiria en la creació de gairebé 45.600 llocs de treball. Això permetria reduir la taxa d’atur fins al 9,1%, la taxa més baixa des del 2008.