L’economia catalana creixerà més que l’espanyola el 2023, segons BBVA

El BBVA preveu que el PIB català creixi un 1,5% el 2023 i un 3,6% el 2024, unes xifres que superarien les previsions del creixement estatal pels mateixos anys, que es col·loca en un creixement del 1,4% i 3,4%, respectivament. Tot i això, el banc també ha avisat que el context internacional actual “impedeix descartar una contracció del PIB català a curt termini”. D’aquesta manera, les esperances catalanes d’esquivar la recessió encara poden ser possibles, però el context europeu serà el que acabarà de decidir la situació econòmica catalana.

Així ho recull l’entitat bancària en l’informe Situació Catalunya. Segon Semestre 2022, que ha presentat l’economista cap d’Espanya per al BBVA Research, Miguel Cardoso, i el director territorial de BBVA a Catalunya, José Ballester, segons un comunicat. L’estudi, d’altra banda, ha avisat de l’impacte negatiu que pot tenir en l’economia catalana una possible entrada en recessió de l’Eurozona i la fi de la recuperació del turisme. Així doncs, aquest és un dels factors que provoca més incertesa davant del creixement econòmic dels pròxims anys. Per aquest motiu, el banc ha avisat que el creixement es podria veure afectat per “l’augment rellevant” dels preus del sector turístic, l’evolució de la inflació subjacent i la sostenibilitat dels comptes públics.

Moderació del mercat laboral i de l’habitatge

L’estudi també ha situat la taxa d’atur català en el 10,4% pel 2024, a causa de la creació de 151.000 nous llocs de treball entre 2022 i 2024. A més, ha recordat que el mercat laboral “ha patit una lleugera moderació” des del tercer trimestre. Així doncs, els llocs de treball continuaran al mateix ritme que després de la pandèmia, però es podrien veure afectats durant la temporada d’estiu com a conseqüència de la davallada del turisme en el cas que Europa entri en recessió.

L’entitat bancària també ha augurat que la desacceleració de la venda d’habitatges dels últims mesos de l’any podria continuar a causa de l’augment dels tipus d’interès i al menor dinamisme de l’ocupació. En aquest sentit, el mercat de l’habitatge continuarà virant cap al parc de lloguer i, en els pròxims anys, el creixement de les compres d’habitatge es moderarà.