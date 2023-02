Díaz proposa congelar les hipoteques davant els beneficis rècord dels bancs

La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social Yolanda Díaz proposa congelar les hipoteques davant el context d’encariment del crèdit i els ingents beneficis dels principals bancs de l’estat. La representant de l’executiu espanyol reclama al sector financer que “faci un pas endavant i es comprometi amb la ciutadania” amb una frenada de l’encariment dels préstecs hipotecaris.

El principal problema material per als consumidors de l’Estat són els efectes de les hipoteques a tipus variable, disparades per les pujades de l’Euríbor. Així, un consumidor amb un préstec d’aquest tipus de 150.000 euros pateix un encariment de 250 euros en total. Díaz, en aquest sentit, apunta a la congelació del preu del lloguer com a camí a seguir per a les empreses del sector.

Crisi i beneficis

Després dels multimilionaris guanys comunicats pel BBVA –uns 6.420 milions d’euros–, que també s’han donat a Catalunya amb els resultats del Sabadell, Díaz ha acusat el sector finançer de fer servir la crisi “com a excusa per guanyar més”. “El que està passant és molt greu”, acusa la ministra, tot assegurant que, davant els beneficis ingents dels principals bancs de l’Estat, “la situació de les persones que tenen una hipoteca és impossible de suportar”.

La seu de BBVA, al madrileny passeig de La Castellana / EP

La banca, en peu contra la intervenció

La primera reacció del govern espanyol davant els beneficis extraordinaris del sector financer va ser el molt discutit impost a la banca, que el president del govern Pedro Sánchez va anunciar el passat mes de novembre i que va entrar en vigor l’1 de gener. Durant la seva darrera presentació de resultats, el conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno, va assegurar que el tribut és “del tot injustificat”.

En el mateix sentit s’ha expressat el president del banc català, Josep Oliu, que considera l’imost “injust i arbitrari”. Tot i que els representants del Sabadell havíen declarat que “encara no s’havia pres cap decisió” en relació a un possible recurs contra la mesura, Oliu ha assegurat que “faran tots els recursos que facin falta” per defensar els interessos dels accionistes.