El deute de les administracions marca un nou rècord d’1,535 bilions

Les administracions públiques tanquen el primer trimestre del 2023 amb un nou rècord d’endeutament. En concret, la xifra s’enfila fins als 1,535 bilions d’euros, un 5,6% més que el mateix període de l’any anterior. Segons ha informat el Banc d’Espanya aquest dijous, però, el PIB nominal (la ràtio deute/PIB) es va situar en el 113% durant els primers tres mesos de l’any, és a dir, dues dècimes menys que a finals del 2022. Pel que fa al territori català, continua sent un dels més endeutats de tot l’estat espanyol, amb un total de 85.456 milions d’euros. A part, l’endeutament català equival a un 33,1% del PIB del territori.

En l’últim any el deute públic s’ha incrementat en 81.446 milions d’euros, la qual cosa representa un repunt del 5,6%, encara que el seu pes en el PIB ha caigut del 117,4% en el primer trimestre del 2022, al 113% entre gener i març d’enguany. Segons el comunicat de l’entitat, que ha remès Europa Press, la dada marcada en el primer trimestre (113% del PIB) supera l’objectiu del govern espanyol per a tot l’any (111,9%), d’acord amb el que s’estableix per l’Executiu en el Pla d’Estabilitat 2023-2026 remès a Brussel·les a la fi d’abril. Respecte al tancament d’any, el deute s’ha incrementat en 32.761 milions d’euros, la qual cosa suposa un repunt del 2,2%, en un context marcat per encara la crisi a Ucraïna i el repunt dels preus. No obstant això, el pes en el PIB ha seguit la senda descendent i ha caigut del 113,2% al 113%.

Catalunya, País Valencià, Madrid i Andalusia acumulen dos terços del deute

Tots els territoris de l’estat espanyol van augmentar el seu deute durant el primer trimestre del 2023, però quatre d’ells són els que s’emporten la quantitat més elevada d’endeutament. En concret, Catalunya (85.456 milions d’euros), País Valencià (55.439 milions), Madrid (37.495 milions) i Andalusia (36.744 milions) continuen concentrant en el primer trimestre dos terços de tot el deute en mans dels governs autonòmics, encara que també obeeix a una qüestió de població. Tanquen la taula Aragó (9.109 milions), Illes Balears (8.919 milions), Canàries (7.178 milions), Extremadura (5.140 milions), Astúries (4.212 milions), Cantàbria (3.375 milions), Navarra (3.102 milions) i La Rioja (1.652 milions).

No obstant això, en percentatge del PIB, el País Valencià, amb un endeutament que suposa el 43,7%, continua encapçalant els territoris més endeutats en relació amb la seva riquesa. Catalunya aquesta vegada es queda en segona posició amb el 33,1%, seguida de Castella-la Manxa (32,7%) i Múrcia (31,7%).

Barcelona, un dels ajuntaments més endeutats

Per mida d’ajuntaments, els de més de 300.000 habitants van acumular un deute de 5.187 milions d’euros fins a març, 244 milions més que en el mateix trimestre de l’any anterior. En aquest rang hi destaquen ciutats importants a tot el territori espanyol. En concret, el rànquing el lidera Madrid, amb un deute de 1.920 milions d’euros. Tot i això, Barcelona continua en segona posició amb un endeutament que arriba fins als 1.118 milions d’euros. El tercer ajuntament en el pòdium és el de la ciutat de Saragossa que s’allunya més dels resultats de les dues primeres, amb 623 milions de deute.