La despesa en pensions trenca rècords al desembre

La Seguretat Social espanyola ha destinat 10.943 milions d’euros al pagament de pensions contributives el mes de desembre. La xifra, que trenca tots els registres històrics, supera en un 6,15% la registrada en el mateix període del 2021, segons les dades publicades avui pel ministeri del ram.

La nòmina total de les pensions contributives de l’Estat espanyol, així, s’eleva per sobre de l’11,7% del producte interior brut. La ràtio és, com confirma el departament, més baixa que el dels darrers dos anys –12,4% el 2020 i 12,1% el 2021– per l’impacte de la pandèmia sobre el conjunt de la producció estatal. És a dir, si bé la despesa total és més elevada, també ho és enguany el PIB, després d’un creixement als volts del 4,5% al tancament de l’any.

En total, segons les dades del ministeri, a l’Estat espanyol hi ha 9.994.836 pensionistes. Si bé el nombre de ciutadans que perceben subvencions contributives va en augment, ho fa a un ritme més moderat que l’any passat –un 0,8% enguany per l’1,1% del 2021–. D’aquestes, la immensa majoria són per jubilació, més de 6,3 milions, seguides de les de viduïtat, que superen els 2,3 milions de persones beneficiàries.

Similar és l’aportació a la nòmina total de les pensions per jubilació. Durant el mes de desembre, prop de tres quartes parts del total de la despesa –un 72,6%– s’han destinat a aquesta mena de prestacions. Així, la retribució a persones jubilades s’ha elevat fins als 7. 939,6 milions d’euros, uns 500 milions més que ara fa dotze mesos. Una alça més moderada registren les de viduïtat, fins als 1.842 milions d’euros, poc menys de 90 milions més que al mateix període de l’any passat.

Modest creixement de la mitjana

Segons el darrer informe de despesa en pensions del ministeri de seguretat social, la pensió mitjana per jubilació a l’Estat espanyol s’ha situat aquest mes de desembre en els 1.259,79 euros, una pujada interanual d’uns 65 euros. També en aquest cas l’alça ha estat més lleugera en el cas de les retribucions per viduïtat: fins als 781,61 euros, uns 40 més que al dotzè mes del 2021. Amb tot, la mitjana de les pensions a l’Estat espanyol se situa en uns 1.094,87 euros al mes, poc menys de 60 euros per sobre de la d’ara fa un any.

Catalunya, qui més pensionistes aporta

Segons la territorialització de les dades de la Seguretat Social, Catalunya és el territori de l’Estat espanyol amb més pensionistes –un 17,6% de la base total, fins als 1.763.578–. És, així, l’única demarcació on se superen els 2.000 milions d’euros en despesa en pensions, més del 18,3% de la nòmina total. La Comunitat de Madrid es queda en els 1.555 milions d’euros, un 14,2% del total de la despesa; mentre que Andalusia frega els 1.600 milions.

No és Catalunya, però, qui lidera la taula de les prestacions mitjanes. Amb una retribució de 1.138 euros al mes –quatre punts per sobre de la mitjana espanyola– el país és només el cinquè territori en aportació individual a les prestacions públiques. Si bé a Barcelona els estipendis s’apropen als de les demarcacions que lideren la taula –uns 1.174 euros per persona i mes– a Lleida es queda per sota dels 1.000 euros mensuals –uns 977, molt lluny de la mitjana estatal–.

Fins a quatre territoris, doncs, ofereixen als seus pensionistes retribucions més elevades, liderats pel País Basc. La fiscalitat pròpia, entre altres factors, permet que la prestació tipus a les demarcacions basques s’elevi fins als 1.357 euros –25 punts percentuals per sobre de la del conjunt de l’Estat–. També a Navarra se supera amplament la mitjana espanyola, amb uns 1.256 euros per persona beneficiària; en la línia de les de Madrid, que s’apropa als 1.280 euros, i d’Astúries, amb 1.283 euros.

Creixement el 2022

Segons els darrers acords del govern espanyol, les pensions es revaloritzaran el 2023 prenent com a referència l’IPC. L’espiral inflacionista del darrer exercici farà que aquesta taxa s’alci fins als 8,5 punts percentuals. Segons les estimacions de diversos organismes competents, la mesura suposarà un augment substancial de la despesa, d’entre 2.000 i 4.500 milions d’euros, fins a un sostre calcul·lat pel Banc d’Espanya de 15.500 milions. Si bé Moncloa no dubta de la sostenibilitat del sistema de pensions -no a curt termini- Brussel·les s’ha mostrat reticent a aquesta acceleració de la despesa, tot recordant l’Estat els acords de sostenibilitat financera a què es comprometen tots els membres de la Unió