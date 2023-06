La despesa en pensions creix un 11% i torna a assolir màxims històrics

La despesa en pensions es va tornar a disparar el mes de juny, fins als 11.997 milions d’euros, un nou màxim històric. El ministeri de la Seguretat Social ha comunicat aquest dimarts un augment interanual de la dedicació a aquesta partida proper a l’11%. A més, durant el període s’han abonat també les pagues extraordinàries d’estiu, el que ha suposat uns 11.694,9 milions d’euros addicionals, fins a fregar els 23.600 milions només aquest mes.

El muntant dedicat a les pensions contributives, segons dades del ministeri dirigit per José Luís Escrivá, se situa en l’11,7% del PIB. Tot i l’augment de la despesa, el bon rendiment de les xifres macroeconòmiques espanyoles fa que la ràtio sobre el producte interior brut sigui encara menor a la que es va lamentar durant el 2020 –quan el cop econòmic per la pandèmia va elevar el càlcul al 12,4% del PIB– i el 2021 (12,1%).

En total, la Seguretat Social ha abonat més de 10,04 milions de pensions aquest mes de juny, un 1% més que el 2020; mentre que la paga extra l’han percebut uns 10.019.000 pensionistes, prop d’un 10% més que ara fa un any. Tots els pensionistes tenen dret a aquesta prestació excepte els beneficiaris de pensions per malaltia professional o per accident de treball, que perceben dotze pagues amb les extraordinàries prorratejades.

El ministre de la Seguretat Social José Luís Escrivá a un acte de campanya amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez / EP

La mitjana catalana es manté

La pensió mitjana a Catalunya al juliol va assolir els 1.243 euros, el mateix que el mes anterior però un 9,7% més que un any abans. D’aquesta manera, els pensionistes catalans reben, de mitjana, prop de 50 euros mensuals més que la mitjana dels beneficiaris espanyols, que es queda en els 1.194 euros. El país acumula, d’aquesta manera, poc més d’1.767.000 pensionistes, un creixement de set dècimes respecte del 2022.

Una immensa majoria dels pensionistes catalans ho són per jubilació, fins a 1.166.958, que reben uns 1.404 euros mensuals –també per sobre de la mitjana espanyola, que es queda en els 1.374 euros al mes–. El segon grup més nombrós és el de les prestacions per viudetat, que freguen les 400.000, amb un valor mitjà de 867 euros; mentre que els beneficiaris de les ajudes per incapacitat permanent freguen els 160.000 catalans, amb una prestació que supera els 1.230 euros mensuals.

Europa permet la reforma

Després de mesos de conflicte entre les autoritats europees i Moncloa per l’augment immediat de despesa que suposa la reforma de les pensions, el passat mes de març la Comissió va donar al president del govern espanyol Pedro Sánchez i el ministre Escrivá el seu aval, en considerar que la sostenibilitat fiscal està garantida pels plans a llarg termini de l’executiu.