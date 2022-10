L’Autoritat Fiscal eleva el dèficit català fins a l’1,3% del PIB

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) estima que el dèficit català s’enfilarà fins a l’1,3% del PIB. La mala situació econòmica i els augments retributius acceleren el desequilibri pressupostari en un 0,1% si es compara amb les darreres anàlisis de l’Autoritat, publicades al juliol. En cas de confirmar-se, aquestes dades suposaria un salt de set dècimes respecte de les previsions del Govern per a l’elaboració dels pressupostos, que deixaven el desajustament dels comptes públics en un 0,6%.

L’Autoritat, però, és optimista a llarg termini. Segons es desprèn de l’Informe sobre les línies fonamentals dels pressupostos de 2023 de Catalunya, el balanç negatiu als comptes catalans es reduiria l’any vinent fins al 0,5% –un lleuger augment, val a dir, respecte de les estimacions del 0,3% de la Generalitat–. La recuperació es consolidaria de cara al 2024, quan l’AIReF preveu una “situació conjuntural” de superàvit, és a dir, que la hisenda catalana ingressaria més del que gastaria.

Malgrat que el país tornaria a un balanç negatiu els dos exercicis següents, el 2025 i 26, els analistes fiscals de l’Estat celebren que hi haurà xifres de dèficit “lleugerament més favorables que abans de la pandèmia”. “En aquest període –afirma l’informe– Catalunya mostrarà un perfil irregular en els recursos per les liquidacions del sistema de finançament autonòmic”. Els bons resultats anuals ajudarien a encetar una tendència de reducció del deute, que del 31,6% que estimen per al 2023 baixaria, a finals de la dècada dels 2030, fins al 15,3%.

Ingressos i despesa a l’alça

Segons les estimacions pressupostàries presentades per l’AIReF, Catalunya acceleraria la seva recaptació fiscal un 11%. Així, l’entrada de diners prevista per la Generalitat s’elevaria fins al 14,9% del producte interior brut català. El sistema de finançament, que creixerà un 24%, cobriria la manca de compensacions extraordinàries de l’Estat el 2022; i les lleugeres pujades en ingressos impositius i altres rendes –producció o transferències– cobririen la resta de l’augment.

Quant a la despesa, aquesta se situaria el 2023 en el 15,4% del PIB, un augment del 5% si es compara amb el 2022. Les polítiques d’ajustament a la inflació i l’actualització salarial elevarien les despeses de funcionament. Els efectes de base, amb un menor nivell de partida el 2022, farien que la despesa del 23 caigués per sota d’aquestes estimacions, segons la Generalitat.

Impostos suma zero

Les polítiques fiscals dels darrers mesos tindrien, segons el document, un “impacte nul el 2023 i molt limitat en els següents exercicis”. L’impost sobre residus cedit per l’Estat o la reducció de les tarifes autonòmiques de l’IRPF no serien prou significatives per a estimar variacions en el balanç de les administracions catalanes. Sí que aparten una menció per a l’augment de l’execució del pla de recuperació, transformació i resiliència per al 2023 que, asseguren, “serà molt superior a la del 2022”. En aquest sentit, l’arribada de pla de reactivació econòmica a Catalunya caurà fins al 0,3% del PIB al tancament del present exercici.