La convocatòria d’eleccions de Sánchez enfonsa l’Ibex-35

La incertesa no agrada gens als mercats. I això és precisament el que ha provocat Pedro Sánchez anunciant la nova convocatòria d’eleccions generals el pròxim 23 de juny. De fet, tan gran ha estat la incertesa provocada que l’Ibex ha fet un daltabaix de quasi un punt en un lapse de menys d’una hora tot i començar la sessió en positiu creixent un 0,9% en els primers compassos de la jornada, ara bé el principal selectiu espanyol ha canviat els números verds pels vermells davant la convocatòria d’eleccions generals a Espanya, fins a tal punt que ha perdut els 9.200 punts.

Les empreses que més han patit els nous comicis espanyols han estat principalment els bancs. Cinc de les sis entitats financeres presents a l’Ibex registraven ja números vermells a les 12:20 h, encapçalats pel Santander (-1,20%), el Sabadell (-1,18%) i el BBVA amb una caiguda de l’1,17%. Per darrere CaixaBank perdia un 0,84%. Per últim, Unicaja queia un 0,38% a mitja sessió. Tot i això, el fanalet vermell de la jornada és Melià hotels, que ja perd un 1,27%.

Per contra, quatre empreses estan registrant una bona sessió, liderades per Grífols. La farmacèutica catalana creix un 1,54%, seguida d’Acciona amb un guany d’1,28%. Per darrere Solaria i Colonial cotitzen amb una pujada pròxima a l’1%.

Un bon inici de sessió

Tot i aquest daltabaix a mitja sessió l’Ibex-35 havia iniciat la setmana amb un 0,9%, la qual cosa ha portat el selectiu a conquistar la cota dels 9.200 punts gràcies a l’acord sobre el sostre de deute als Estats Units i les eleccions autonòmiques i municipals a Espanya d’aquest diumenge. En concret, el selectiu espanyol havia arrencat la sessió d’avui en els 9.266 enters, en una jornada en la qual romandran tancades la Borsa de Londres, per ser festiu bancari, i les dels Estats Units, per ser el Dia dels Caiguts.

Tot i aquest bon dilluns, tot indica que podria ser una setmana complicada, no només per a la borsa espanyola, sinó per les europees en general, ja que aquest dimarts es coneixerà la dada l’IPC avançat a l’estat, mentre que el dimecres es publicarà la inflació a l’eurozona i l’atur d’Alemanya, que la setmana passada va entrar en recessió.

En el mercat de matèries primeres, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, se situava en un preu de 77,45 dòlars, amb un ascens del 0,6%, mentre que el Texas cotitzava a 73,20 dòlars, amb una pujada del 0,7%. En l’obertura de les Borses europees, la cotització de l’euro enfront del dòlar es col·locava en 1,0735 ‘bitllets verds’, mentre que, en el mercat de deute, l’interès exigit al bo espanyol a deu anys baixava fins al 3,583%.