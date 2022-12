El 40,7% dels contractes de la Generalitat inclouen clàusules ambientals

Només el 40,7% dels 12.221 contractes que va adjudicar la Generalitat el 2021 incorporaven clàusules ambientals. Aquesta dada és només un 0,8% per sobre de la dada registrada l’any anterior i la més alta dels darrers cinc anys. Si aquesta xifra es llegeix des del vessant de l’import, el percentatge es manté en els mateixos paràmetres, concretament en el 41,8%, és a dir 1.165,9 milions d’euros dels 2.792 milions d’euros totals. Aquestes són algunes de les referències que es poden trobar en el darrer Informe d’anàlisi dels indicadors de clàusules ambientals que anualment elabora la Direcció general de Contractació Pública de la Generalitat, publicat aquest dimecres.

No totes les dades són tan baixes, ja que, segons el procediment d’adjudicació, el 62,9% de l’import dels contractes estan ambientalitzats, seguits dels adjudicats per la via del procediment obert (42,7%) i el negociat (20,49%). Un rànquing que es repeteix segons el nombre de contractes: 43,75%, 41,38% i 29,95% respectivament. Per tipologia, la incorporació de clàusules ambientals és majoritària en els contractes d’obres, ja que un 63,20% de l’import adjudicat incorpora clàusules ambientals, molt per sobre dels de subministraments (42,78%) i els de serveis (30,98%). Aquesta tipologia també se situa en el primer lloc de la llista si s’observa el nombre de licitacions amb un 63,3%.

Gràfic de l’evolució del nombre i del percentatge del nombre d’adjudicacions amb clàusules ambientals / Govern

Finalment, per òrgan contractant, els departaments de la Generalitat són els que ambientalitzen una major proporció dels seus contractes (51,4%) amb un total de 998 contractes, mentre que els ens del sector públic són els primers en funció de l’import (43,3%) amb 970,3 milions. Destaca per sobre de qualsevol entitat Infraestructures.cat, l’empresa pública encarregada de les obres del Govern i del manteniment dels seus equipaments públics, ja que l’any 2021 va ambientalitzar la totalitat de les 527 adjudicacions per un import de 201,2 milions d’euros.

Evolució en els últims anys

“El 2021 és l’any en què més adjudicacions han incorporat clàusules ambientals, dels darrers cinc anys”. Aquesta és alguna de les conclusions que es recullen en l’anàlisi de l’evolució temporal de les clàusules ambientals en els expedients de contractació des de l’any 2017 i fins al 2021. Així, els 4.974 contractes ambientalitzats l’exercici anterior se situen per sobre de la mitjana dels darrers cinc anys, que és de 3.159 expedients. D’acord amb l’evolució del darrer quinquenni, l’Informe conclou que “malgrat la pandèmia de la covid, l’any 2021 es consolida una tendència a l’alça en la incorporació de clàusules ambientals”.