La contractació logística a Catalunya augmenta fins als 178.348 m²

La logística s’està convertint en un dels sectors més potents de l’economia catalana. Així ho demostra l’últim estudi de la immobiliària Forcadell, que mostra com la contractació logística va créixer un 13% a Catalunya el tercer trimestre de l’any, superant els 178.000 metres quadrats. Segons l’estudi, aquesta dada representa la “millor xifra” d’un tercer trimestre dels darrers anys i demostra la dinàmica “clarament positiva” del sector. Pel que fa a la superfície, la major part de la contractació s’ha produït a la tercera corona metropolitana, amb un volum de 106.157 m² (gairebé el 60% del total) en tres operacions. Forcadell destaca els contractes d’empreses com Dachser, Fluidra o Lidl. Sobre la inflació i els costos de construcció, l’empresa afirma que són el motiu de l’encariment sostingut dels lloguers, que es mantindran tot i un alentiment de l’economia.

La inflació en els costos de construcció i la repercussió del preu del sòl segueixen sent els principals sosteniments de l’augment dels preus de lloguer. Segons Gerard Plana, director del Departament d’Industrial-Logística de Forcadell, “tot i que el previsible alentiment de l’economia pot fer que aquestes costes baixin, no veurem rebaixes de rendes els pròxims trimestres donat que trigarà una mica a traslladar-se a la realitat del sòl, i l’activitat logística continua sent alta.”

Pel que fa a inversió, afegeix Plana, “les ‘yields’ més reduïdes no tenen raó d’existir en aquest moment, amb els tipus d’interès actuals, el cost de finançament més alt obliga a reduir preus de venda per tal que les operacions siguin viables”. Tot i això, “l’interès inversor en logística segueix ferm i s’han vist operacions rellevants com són la venda de la cartera de Crossbay a Prologis o la compra d’una nau a Castellar del Vallès per part d’Hines a Segro. També a Catalunya segueix ferm l’interès en la compra de sòl per a posterior desenvolupament de naus logístiques modernes”, conclou Plana.