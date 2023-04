La contractació augmenta un 10% als carrers exclusius de Barcelona

La contractació dels espais comercials als carrers més exclusius de Barcelona segueix creixement. Per culpa d’aquest fet, la disponibilitat d’aquests espais de superfície comercial en els principals carrers està disminuint a mesura que avancen els mesos. Actualment, se situa en el 5,2% a Portal de l’Àngel, passeig de Gràcia, Diagonal i Rambla Catalunya a tancament de març 2023. Aquestes dades s’extreuen de l’últim informe Cushman & Wakefield, que mostra com en aquests carrers més exclusius de Barcelona i Madrid, la contractació ha estat de 9.662 m², el que suposa un augment del 10,35% respecte a les dades de fa un any, quan era de 8.756 m².

De fet, l’informe mostra com aquest descens continuat de les taxes de disponibilitat s’ha vist reflectit en un augment de les rendes més altes de les dues ciutats. A Barcelona, per exemple, passeig de Gràcia ha estat el carrer que ha registrat l’increment més gran, situant-se en els 245 euros/m² al mes durant aquest primer trimestre de 2023, el que suposa un augment del 6,52% del preu respecte al 2022. A Madrid, per la seva part, el carrer on més ha augmentat el preu ha estat la Gran Via, que ho ha fet en un 4,44%, passant dels 225 euros/m² al mes als 235 euros/m² al mes en aquest primer trimestre.

Domènec Casellas, Head of Retail High Street de Cushman & Wakefield España, “el descens continuat de les taxes de disponibilitat en els trams exclusius i superexclusius dels principals carrers comercials de Madrid i Barcelona ve induït, en gran part, per la reactivació del turisme internacional que, en el cas de Barcelona, encadena sis trimestres seguits de descens de la superfície comercial disponible, donat el seu context de recuperació”.

En termes anuals també es reflecteix el bon dinamisme. Durant els 12 mesos compresos entre abril 2022 i març 2023, el nombre de contractes signats en aquests trams comercials ha estat un 37% superior si es compara amb el mateix període abans de la pandèmia (abril 2019 – març 2020). Per superfície comercial l’increment ha estat del 35% fent la mateixa comparativa.

Augment brutal de la demanda de locals comercials de Barcelona

Aquestes dades de contractació se sumen a les que ja va anunciar Miquel Laborde en una conversa amb TOT Barcelona aquest mateix mes d’abril. En aquest cas, Laborde assegurava que els carrers ‘prime’ de Barcelona estan vivint un autèntic boom de demanda per part de grans marques que busquen ocupar qualsevol local que estigui buit a la capital catalana. En aquesta línia Laborde assegurava que tant el Portal de l’Àngel, com el passeig de Gràcia, la Diagonal o la rambla de Catalunya tornen a estar gairebé plenes després d’uns anys força buits a causa de la Covid. Per la seva part, el carrer de la Portaferrissa i també el carrer Ferran -que durant la pandèmia també van patir una desbandada important dels locals comercials també tornen a estar a ple rendiment un altre cop.

De tots aquests carrers, però, el més important, i car, és el passeig de Gràcies, segons l’informe internacional ‘Main Streets Across the World’ 2022, que analitza les rendes comercials de 92 ciutats d’arreu del món. El més curiós de l’edició d’enguany de l’informe és que el el Portal de l’Àngel ha deixat de ser el carrer més car de la ciutat per llogar un local comercial, encara que tots dos carrers segueixen sent més cars que les madrilenyes Serrano i Gran Via.