L’impost a les elèctriques exclou les regulades i l’activitat internacional

La Comissió d’Afers Econòmics del Congrés del Diputats ha aprovat diverses esmenes que limiten l’àmbit d’actuació de l’impost a les elèctriques del govern espanyol. El grup de treball ha aprovat esmenes del PNB i el PDeCat per excloure algunes pràctiques de la base imposable d’un dels tributs estrella del govern de Pedro Sánchez. La taxa, que formava part d’una iniciativa per augmentar els ingressos de l’Estat en el marc de la crisi energètica, es va presentar juntament amb l’impost extraordinari als beneficis de la banca.

Exempció a les regulades

Originalment, l’impost afectava tota la facturació de les grans empreses elèctriques -a partir de 1.000 milions deuros de xifra de negoci- amb més d’un 50% d’activitat dins el sector. En endavant, però, s’exclourà de l’impost la xifra corresponent a l’activitat energètica regulada. També quedaran fora de l’àmbit d’actuació del tribut aquelles activitats energètiques que es portin a terme fora de l’Estat espanyol.

Les esmenes de PNB i PDeCat han estat les úniques que s’han aprovat per unanimitat, tot i que la Comissió ha acordat inserir-ne unes altres a la llei. Així, s’exclouran del pagament de l’impost aquelles activitats regulades referides a la xarxa de transport i distribució d’electricitat i gas natural; així com el conjunt dels ingressos generats per instal·lacions no peninsulars en iniciatives amb generació i retribució regulada.

Allargar l’impost extraordinari

Finalment, la comissió econòmica ha aprovat una esmena presentada per EH Bildu referent al calendari d’aplicació de la taxa. Si bé l’impost extraordinari a les energètiques era, en principi, temporal, la formació basca ha proposat una avaluació al seu termini, l’any 2024. En cas que els resultats siguin satisfactoris, sobre la porta a mantenir-lo a llarg termini. A més, seran les hisendes forals basca i navarresa les que gestionin els ingressos generats per activitat empresarial que es produeixi en aquests dos territoris