L'”èxit” de la UE al mercat del gas calma els preus energètics

El rendiment del a Unió Europea en l’atracció de nous proveïdors de gas natural als mercats internacionals ha estat substancialment millor de l’esperat. Segons ha destacat el vicepresident de la CE, l’eslovac Maros Sefcovic, la primera compra conjunta de gas dels 27, programada com a resposta al bloqueig a Rússia per la invasió a Ucraïna, ha estat un “èxit remarcable” que calma uns mercats energètics continentals en tensió per la possible manca de producte de cara a la segona meitat del 2023.

Segons ha comunicat el mateix Sefcovic en la seva compareixença d’aquest dimarts, el mecanisme AggregateEU de compra conjunta de gas tindrà al seu abast 13.400 milions de metres cúbics de gas, prop de 2.000 milions més del que s’esperava –Brussel·les havia marcat un llindar de demanda conjunta d’11.600 milions– provinents d’un total de 25 proveïdors globals. Un bon muntant d’aquest gas està, a més, ja compromès amb empreses interessades mitjançant la plataforma Prisma. La UE, però, ja no participa en la negociació entre proveïdors i companyies.

Dels 13.400 milions de metres cúbics de gas, uns 10.900 milions tenen ja referències al sector privat per arribar als dipòsits de la UE. Els gasoductes continuen sent el principal mitjà de transport, amb 8.700 milions de metres cúbics, si bé els 2.200 milions restants arribarien al continent com a Gas Natural Liquat (GNL) i, per tant, s’haurien de regasificar –un avantatge quant a infraestructures per als territoris de la península Ibèrica–.

Un dels dipòsits de la planta de regasificació d’Enagás de Barcelona / ACN

Seguretat energètica

Sefcovic ha celebrat els resultats d’un programa de compra que “reforça la seguretat energètica” de la Unió. Així, davant les veus que alertaven d’una possible manca d’oferta especialment de cara a l’hivern, la disponibilitat del combustible serà “sòlida” per als països membres a finals d’aquest mateix curs. Sense anar més lluny, el president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, ha alertat sovint de la possibilitat d’un repunt dels preus energètics per l’absència de rebosts de gas natural –una alarma que s’esvaeix amb aquest moviment de les institucions europees–.

Europa no dorm al llorer

Tot i la bona notícia que implica l’augment de disponibilitat del gas natural al continent, Sefcovic ha emès una crida contra la complaença dels mercats. Amb la guerra a Ucraïna encara bloquejant l’entrada de gas rus a Europa, la inflació energètica encara no s’ha aconseguit ancorar als seus nivells de referència clàssics –amb un important perjudici per a la competitivitat dels preus industrials i per a les butxaques dels consumidors–. En resposta a aquestes potencials debilitats, la CE prepara quatre subhastes de gas més per proveir-se de combustible suficient per controlar els costos. Amb l’avenç de les iniciatives, ha confirmat el vicepresident de l’executiu comunitari, s’ampliarà el ventall de proveïdors, amb una oferta més abundant i preus segurament més baixos. “És un win-win per a totes les parts”, ha conclòs.