Comença la campanya de la renda 2023: novetats i dates clau

Aquest mateix dimarts comença la campanya de la renda 2022-23 i com cada any porta diverses novetats i dates clau que cal tenir en compte per passar comptes amb la Hisenda espanyola. Pel que fa a les dates, aquest dimarts dia 11 d’abril comença la declaració de la renda per internet. I no serà fins al dia 5 de maig que no es podrà fer la declaració per telèfon. Ara bé, si es vol demanar cita es podrà fer a partir del dia 3 de maig. Per últim, la declaració també es podrà fer de forma presencial a les oficines a partir de l’1 de juny. En tots tres casos es podrà fer la declaració fins al dia 30 de juny.

A més d’aquestes dates també cal tenir en compte que el dia 27 de juny serà l’últim dia per presentar la renda per a tots els contribuents que vulguin ingressar amb domiciliació bancària. A més, el dia 29 de juny -un dia abans que acabi el termini- serà l’últim dia per demanar cita per presentar la renda per qualsevol dels canals disponibles, sigui per internet o pels telèfons 91 535 73 26, 901 12 12 24, 91 553 00 71 i 901 22 33 44.

Principals novetats per aquest 2023

De cara a aquest 2023 s’hauran de tenir en compte diversos canvis respecte a l’any passat, com per exemple el canvi en les deduccions a plans de pensions -tant individuals com d’empresa-, o el canvi en les deduccions de l’IRPF o l’impost per a les fortunes de més de 3 milions d’euros del govern espanyol, encara que a Catalunya no hauria d’afectar perquè el Govern va canviar la imposició de l’impost de patrimoni.

La principal novetat d’enguany seran els canvis en les aportacions als plans de pensions. En el cas de les aportacions dels plans individuals amb dret a deducció a l’IRPF, enguany l’aportació baixa fins als 1.500 euros. Per contra, les aportacions màximes als plans de pensions d’empresa augmenten fins als 8.500. En cas que algú tingui un pla de cada podrà deduir-se fins a 10.000 anuals en l’IRPF. A més aquest any també entra en vigor una nova deducció, en aquest cas per maternitat. Les mares podran deduir-se fins a 1.200 sempre que tinguin fills menors de 3 anys. En aquest cas, a més, no serà necessari que estiguin ocupades o rebin alguna mena de prestació.

Nou llindar d’obligatorietat

Una altra de les novetats per aquests 2023 és el nou llindar d’obligatorietat per presentar la declaració de la renda per aquells contribuents que hagin tingut dos o més pagadors durant el 2022. En aquest cas el límit per presentar la renda augmenta en 1.000 euros, fins als 15.000 anuals. Cal recordar que en aquest cas els treballadors que hagin estat en situació d’ERTO també hauran de tenir en compte aquest límit. Per contribuents amb un sol pagador, la majoria dels treballadors, estaran obligats a presentar la renta sempre que hagin cobrat més de 22.000 euros.

Pel que fa als treballadors autònoms estaran obligats a presentar la declaració sempre que hagin tingut, durant el 2022, uns rendiments del treball superiors, de capital mobiliari o immobiliari, o de les seves activitats econòmiques superiors als 1.000 euros. Per contra, també l’hauran de presentar la renda sempre que hagin registrat unes pèrdues superiors als 500 euros.