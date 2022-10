La col·laboració publicoprivada impulsa el sector de l’automoció català

El nou circuit de Barcelona-Catalunya és la gran aposta per millorar el sector de l’automoció del Govern. És per això que el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent -en el marc de la presentació de la primera fira d’automoció del circuit- ha assegurat que l’actual Govern “ha vingut a incidir, a transformar” els sectors econòmics, però ha apuntat que aquests canvis només es pot abordar de la mà del sector privat. Les empreses també són una part molt important d’aquest motor i, per això la Generalitat aposta per un model de sector amb sinergies entre actors públic i privats, ja que tal com ha dit Torrent, “es podran aprofitar tots els recursos disponibles” i ha destacat la necessitat de tenir una mirada estratègica a mig-llarg termini.

L’aposta per l’automoció no només passa per intentar fer créixer el sector sinó transformar-lo perquè sigui més sostenible. L’electrificació dels vehicles es converteix en l’obsessió no només del Govern sinó de les empreses que busquen convertir-se en les pioneres del canvi energètic. En aquest context, Torrent ha apuntat que la indústria catalana de l’automòbil “té el múscul per abordar” els canvis als quals s’enfronta i ha posat l’accent en el talent humà existent. El circuit, catalogat com un dels més sostenibles del món, es podria convertir en el centre de la sinergia entre empreses i Generalitat, per poder compartir coneixement i continuar “avançant cap un futur verd”.

L’aposta sostenible catalana

D’ençà que la Unió Europa va fer el crit el cel en termes de sostenibilitat, tots els països busquen la manera d’apropar-se als objectius que marca Europa pel 2030. Catalunya no n’és l’excepció i ja comença a moure les peces del puzle per ser més respectuosos amb el medi ambient. El circuit és un d’aquests projecte, ja que vol promoure els vehicles elèctrics i convertir en una realitat la desaparició dels carburants. També la nova aposta per transportar gas entre Barcelona i Marsella és “un exemple de sostenibilitat”, segons Torrent. “Volem ser un referent de producció d’energia neta, d’hidrogen verd, i connectar-nos a Europa” amb aquest gasoducte, ha afegit.

En termes d’emissions, el conseller d’Empresa ha destacat que Catalunya serà “un vector energètic clau” amb el nou paradigma d’energia neta i ha recordat la constitució de la Vall de l’Hidrògen Verd de Catalunya i que ja hi ha 140 empreses catalanes amb projectes al voltant d’aquest combustible. D’altra banda, però, Torrent no ha volgut valorar que Volkswagen esperarà a la publicació de la resolució definitiva de les ajudes del Perte VEC per a analitzar si la xifra adjudicada és la suficient per a assegurar la viabilitat del projecte de la gigafactoria de bateries de Sagunt (València). Ha demanat que la Generalitat pugui coparticipar en el repartiment dels fons europeus per a aprofitar “el coneixement i la capil·laritat” de les empreses del territori. Ha assegurat que aquesta petició també la fan les empreses i ha subratllat que “el Perte és essencial i no es pot perdre l’oportunitat”.

El primer esdeveniment del circuit

El Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el cap de setmana del 29 i 30 d’octubre la primera edició de la fira e-Mobility Experience, que aspira a convertir-se en la fira de mobilitat elèctrica més important del sud d’Europa. El conseller Torrent ha explicat que “aquests esdeveniments s’emmarquen en el nou Pla Estratègic del Circuit que és va presentar dilluns i que te per objectiu fer el més sostenible ambientalment i econòmicament, amb una clara a posta per la innovació i la digitalització, de manera que esdevingui una infraestructura clau per a la indústria del país”. Així Torrent ha afegit que “l’e-Mobility Experience és el primer exercici pràctic del nou Circuit, del qual vol ser i del qual ha de ser”.