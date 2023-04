Una Colau camaleònica sobreviu a la visita al Cercle d’Economia

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha intervingut aquest dilluns a la tarda davant del Cercle d’Economia, un espai on segurament no se sent extremadament còmode perquè ideològicament es troba als antípodes del lobby empresarial Barceloní. L’alcaldessa ha començat exposant totes les bondats econòmiques dels últims vuit anys en els quals ha governat la ciutat, intentant fer veure al públic que els comuns no han estat tan malignes per a la ciutat que han venut parts de l’opinió pública amb “discursos catastrofistes” que han tacat la seva gestió. Tot i això, malgrat les previsibles crítiques a la seva gestió, Colau ha sobreviscut a la visita, i podríem dir que ho ha fet amb nota, buscant les màximes complicitats amb la seva audiència i intentant evitar, amb la mesura del possible, els temes més conflictius com l’ampliació del Prat i així els cops més directes.

En un debat amb dos membres de la junta de Cercle, Oriol Aspachs i Carmina Ganyet, Colau ha insistit que la seva idea era revertir el model econòmic d’una Barcelona que fa vuit anys estava únicament destinada “al monocultiu turístic” que només oferia feines precàries i provocava desigualtats. Per començar a posar-se el públic a la butxaca, ha insistit que la seva idea sempre ha estat pactar amb el sector privat per intentar aprofitar de la millor manera possible els talents de la ciutat. Per assegurar-se l’escut, preveient el que podia arribar després, Colau ha recordat que la UE posa com a exemple a Barcelona pel que fa al control de la “massificació turística” i que ja s’ha recuperat la creació d’empreses prepandèmia. Punt a favor per l’alcaldessa i algun somriure entre el públic.

Un dels eixos clau del discurs de Colau ha estat la insistència de la cerca d’acord amb el sector privat en tots els àmbits possibles per tal de portar la ciutat en el seu màxim exponent. De fet, el catedràtic de la UPF José Garcia Montalvo ha posat aprova aquesta voluntat anant a buscar un dels més polèmics dels mandats de Colau, l’habitatge. El professor universitari ha preguntat si estava a favor de la caiguda d’una esmena de la nova Llei d’Habitatge que promovia la col·laboració entre grans tenidors i les administracions per cedir habitatges i poder reduir un 20% el preu respecte a l’índex de referència. Pregunta per arribar a la màxima nota al Cercle. La resposta: “Estic a favor de qualsevol mena d’acord amb el sector privat” per millorar el conflicte de l’habitatge. Aprofitant l’avinentesa, Colau ha carregat contra l’última proposta de Sánchez en habitatge, el desbloqueig de 50.000 habitatges de la Sareb. Colau ha assegurat que, com a mínim a Barcelona, no impactaran en les polítiques d’habitatge perquè estan en molt mal estat i n’hi ha molt pocs.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, durant la seva intervenció al Cercle d’Economia / Cercle d’Economia

Un fet en el qual totes les administracions -menys l’estatal- i el sector privat avui representat al Cercle és la mala gestió dels Fons NextGenerationEU, un filó que ha tornat a aprofitar l’alcaldessa. En aquesta línia ha cridat els seus col·legues a col·laborar per arribar més lluny en la mobilització dels fons i poder fer-ho més accessible a la ciutadania al teixit empresarial. Per exemplificar-ho, Colau ha explicat que el 2020 ella ja va proposar crear una oficina única, però que ningú li va fer cap mena de cas, considerant que “va ser un error” que ha provocat una mala gestió d’aquests fons europeus. “És una oportunitat perduda” ha conclòs. Nova victòria.

Millorar la connectivitat de Barcelona sí, però no a qualsevol preu

Un dels temes on més diferien l’audiència i la ponen és en l’ampliació de l’aeroport del Prat. Ara bé, l’alcaldessa ha obert el tema felicitant el Barça per decidir agafar el tren sempre que pugui per reduir les emissions. Amb la referència al futbol tot comença millor. Aprofitant el ganxo, Colau ha assegurat que el que necessita Barcelona per estar millor connectada és eliminar els trajectes curts en avió, per exemple a Madrid. Abans d’abordar la seva negativa a l’ampliació Colau tenia guardat un últim as sota la màniga, el corredor mediterrani, assegurant que és una “vergonya” que encara no estigui enllestit.

Quan ha arribat el moment de la veritat, Colau ha comentat que en cap moment de la negociació per ampliar l’aeroport Aena no li va ensenyar cap estratègia ni informe de com arribarien es captarien més vols internacionals a Barcelona en lloc dels actuals vols barats que massifiquen el turisme a la ciutat. De fet, ha assegurat que a ella li sembla que l’únic plantejament d’Aena era destrossar un espai natural per guanyar 20 milions de visitants l’any, però sense estratègia. Per suavitzar l’impacte, ha acabat assegurant que és molt partidària de millorar la connectivitat de Barcelona amb Europa i el món, però amb una estratègia clara per part d’Aena. Tot plegat ha acabat amb un fort aplaudiment del públic, un final que era difícilment imaginable abans de començar.