La CEOE trenca relacions amb Díaz pel canvi en el control dels ERO

La patronal espanyola, la CEOE, ha anunciat avui que trenca les relacions amb Yolanda Díaz i el Ministeri de Treball per haver introduït una esmena a la Llei d’Ocupació que retorna el control al Ministeri dels Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO). Concretament, els empresaris espanyols han assegurat que el govern espanyol queda “invalidat com a interlocutor fiable” en matèria laboral.

En comunicat la CEOE, i també Cepyme, esperen “una rectificació” per part de la cartera de Díaz, i avancen que, fins que això ocorri, rebutgen la interlocució amb el Ministeri, “per entendre-la tramposa i contrària a la bona fe”. Les dues patronals consideren que la nova Llei d’Ocupació, que inclou una esmena transaccional perquè, en cas d’acomiadament col·lectiu, la Inspecció de Treball i Seguretat Social es pronunciï sobre la concurrència de les causes especificades per l’empresa en la comunicació inicial de l’ERO, suposa “una traïció a l’acord aconseguit en la reforma laboral”.

Els empresaris espanyols recorden que aquest assumpte es va apartar “de mutu acord” per a aconseguir el consens en la reforma laboral, per la qual cosa veuen en aquesta modificació “una ruptura de la bona fe negocial”. Totes dues organitzacions consideren ara que el Ministeri de Treball queda invalidat “com a interlocutor fiable”, ja que no ha respectat ni defensat els acords.

El president i guanyador de les eleccions de la CEOE, Antonio Garamendi / EP

Intervenció en les decisions empresarials

L’esmena aprovada en la Comissió de Treball es tracta d’una modificació de l’article 51.2 de l’Estatut dels Treballadors relatiu a l’acomiadament col·lectiu. Amb aquest punt, es constatarà que la documentació presentada per l’empresa s’ajusta a l’exigida en funció de la causa concreta al·legada per a acomiadar. És a dir, la Inspecció avaluarà i emetrà la seva conformitat o no sobre les causes al·legades per l’empresa per a l’execució de l’acomiadament col·lectiu.

Així mateix, la nova redacció de l’article de l’Estatut de Treballadors estableix que després d’haver-se notificat la comunicació de l’acomiadament, l’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social haurà de ser evacuat en l'”improrrogable” termini de 15 dies des de la notificació a l’autoritat laboral de la finalització del període de consultes i quedarà incorporat al procediment.

Els empresaris creuen que aquests canvis “tenen com a fi intervenir les decisions empresarials” i resulta “contrària a la Constitució i al dret a la llibertat d’empresa”, a més de contravenir la normativa europea. La Junta Directiva de CEOE tractarà aquestes qüestions, “donada la seva urgència”, el pròxim 21 de desembre.