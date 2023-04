Cau un punt i mig el deute públic de l’eurozona, fins al 91,6% del PIB

L’eurozona va tancar l’any 2022 amb un deute públic del 91,6% del PIB, pràcticament un punt i mig menys respecte a les xifres registrades durant el tercer trimestre, que van elevar-se fins al 93%. L’Eurostat ha confirmat aquest divendres que la millora de les xifres respon al bon comportament de l’economia de l’eurozona. Per altra banda, el dèficit públic -diferència entre ingressos i despeses de les administracions públiques- a finals del 2022 es va situar en el 3,6% del PIB, per sota el 5,3% registrat l’exercici anterior. Pel que fa a l’estat espanyol, continua al capdavant de la llista de països més endeutats.

Pel que fa al deute públic, l’Estat va tancar el 2022 amb una xifra del 113,2% del PIB, gairebé dos punts i mig menys en comparació amb el tercer trimestre. L’estat espanyol és el quart membre amb més deute públic, superat només per Grècia (171,3%), Itàlia (144,4%) i Portugal (113,9%). A l’altre extrem apareixen Estònia (18,4%), Bulgària (22,9%) i Luxemburg (24,6%). Fent referència a la diferència entre ingressos i despeses públiques, l’Estat va ser un dels vint països de la Unió Europea que va registrar un dèficit. L’estat espanyol va tancar el 2022 amb un dèficit del 4,8% del PIB, el cinquè més elevat. Per davant tan sols hi ha Itàlia (-8%), Hongria (-6,2%) i Malta (-5,8%).

El saldo pressupostari també cau

En el conjunt de la UE, el desequilibri pressupostari negatiu el 2022 va ser del 3,4%, enfront del 4,8% de l’any anterior, la qual cosa equival a un saldo negatiu de 532.558 milions d’euros. D’altra banda, pel que fa a les dades de l’estat espanyol va registrar al tancament del 2022 un saldo pressupostari negatiu de 63.776 milions d’euros, equivalent a un dèficit del 4,8% del PIB, davant dels 82.946 milions o el 6,9% del PIB de dèficit el 2021.