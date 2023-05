Cau un 14,6% el nombre d’hipoteques firmades a Catalunya

Una de les conseqüències, i objectius, de l’augment dels tipus d’interès és que l’economia perdi dinamisme per intentar abaixar els preus. Una de les proves d’aquesta pèrdua de dinamisme és la firma d’hipoteques, que normalment acostuma a suposar una gran inversió per als particulars. Durant l’últim mes de març es van començar a notar l’efecte de l’encariment dels diners a Catalunya amb la caiguda del 14,6% en la firma d’hipoteques, fins a les 6.467, segons les dades provisionals publicades aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Si es compara amb el febrer, la variació intermensual es va situar en el -0,2%. El capital prestat va ser de 1.050,4 milions, un 15,6% menys que un any enrere i un 0,6% menys que al febrer. D’aquesta manera, l’import mitjà per préstec va ser de 162.426 euros. Al conjunt de l’Estat, la caiguda de la xifra d’hipoteques sobre habitatges va ser una mica més intensa, del 15,7%, fins a les 36.182, mentre que el capital prestat va ser de 5.161,8 milions, un 17% menys que el març del 2022. L’import del capital prestat al conjunt d’Espanya es va situar en els 142.663,4 euros, xifra que va representar un descens de l’1,52%. A Catalunya, els 162.426 euros va suposar una caiguda de l’1,2%, segons les dades provisionals de l’INE.

Barcelona i Tarragona les demarcacions amb pitjor comportament

Per demarcacions, la constitució d’hipoteques han registrat variacions negatives en totes elles. A Barcelona, se’n van signar 4.740, un 15,8% menys en comparació al mateix mes de l’any passat. El capital prestat va ser de 832,7 milions d’euros, un 16,1% menys. L’import mitjà per hipoteca va ser 175.677,2 euros. A les comarques de Girona es va registrar una caiguda del 9,76% interanual, fins a les 712, mentre que el capital prestat va ser de 104,6 milions d’euros, un 14,2% menys. D’aquesta manera, l’import mitjà per hipoteca va ser de 146.938,2 euros.

Per la seva banda, a la demarcació de Lleida, la constitució d’hipoteques va retrocedir un 9,43%, fins a les 298. El capital prestat va ascendir fins als 32,02 milions d’euros, un 6,34% menys, i va situar l’import mitjà de cada hipoteca en 107.466,4 euros. Per últim, a les comarques de Tarragona el nombre d’hipoteques constituïdes va ser de 717, un 16,92% anual menys. El capital prestat va ser de 81,05 milions, un 15,36% menys en comparació amb el mateix mes del 2022, mentre que l’import mitjà de cada hipoteca va ser de 113.051,6 euros.

Per comunitats, Catalunya va ser la segona amb més hipoteques sobre habitatges constituïdes, només superada per Andalusia, amb 7.280; i seguida per la Comunitat de Madrid, amb 5.515. Els territoris on es va prestar més capital per a la constitució d’hipoteques sobre habitatges són les mateixes, però amb l’ordre canviat, començant per la Comunitat de Madrid (1.200,2 milions), seguida de Catalunya (1.050,4 milions) i Andalusia (879,5 milions). A tots els territoris de l’Estat va caure el capital prestat, excepte el Principat d’Astúries, amb una variació positiva de l’1,8%.