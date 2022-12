Catalunya continua sent un dels territoris més cars on comprar un habitatge

El preu de l’habitatge va pujar un 7,6% en el tercer trimestre en taxa interanual, quatre dècimes per sota del creixement del trimestre anterior, segons l’Índex de Preus d’Habitatge (IPV) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publicat aquest divendres. Els augments més alts en la taxa interanual es van donar al País Basc, Extremadura i Catalunya, amb avanços de 1,3, 1,2 i nou dècimes, respectivament. Així doncs, amb l’augment del tercer trimestre, el preu de l’habitatge acumula ja 34 trimestres de creixements interanuals, la qual cosa equival a una mica més de vuit anys d’alces continuades.

Per tipus d’habitatge, el preu de l’habitatge nou es va incrementar un 6,8% en comparació amb el tercer trimestre del 2021, la qual cosa suposa dos punts menys que la taxa interanual registrada en el segon trimestre del 2022. D’altra banda, el preu de l’habitatge usat va augmentar un 7,8% en taxa interanual, una dècima per sota del creixement experimentat en el trimestre anterior.

Catalunya entra al pòdium dels augments més alts

Cantàbria, amb una taxa del 9,3%, és la comunitat autònoma on més s’ha encarit el preu de l’habitatge entre el tercer trimestre del 2021 i el mateix període d’enguany. Li segueixen Balears i Andalusia, amb alces del 8,3%, i Canàries, La Rioja i Catalunya, totes elles amb un augment de preus del 8,1%. Tot i això, en el tercer trimestre, la taxa interanual del preu de l’habitatge va disminuir en la major part de les comunitats autònomes. Els majors descensos es van produir a Balears, Múrcia i Andalusia, amb reculades de 2,6, 2,2 i 1,9 punts, respectivament. Per part seva, els repunts interanuals més moderats els registren Galícia i Aragó, on els preus van pujar un 6,1% i un 6,2%, respectivament, en comparació amb el tercer trimestre de 2021.

Es modera el creixement intertrimestral

En taxa intertrimestral (tercer trimestre sobre segon trimestre), el preu de l’habitatge va repuntar un 1,7% entre juliol i setembre, dues dècimes menys que en el segon trimestre i gairebé un punt menys del que va augmentar en el primer. Amb aquest nou repunt en el tercer trimestre, s’acumulen ja set trimestres seguits d’alces en el preu de l’habitatge.

Els preus de l’habitatge nou van augmentar un 0,9% en el tercer trimestre, vuit dècimes més que en el trimestre anterior, mentre que els preus de l’habitatge de segona mà van pujar un 1,9% entre juliol i setembre, quatre dècimes menys del que ho van fer en el segon trimestre.

En termes intertrimestrals, els preus de l’habitatge van pujar entre juliol i setembre en totes les comunitats autònomes en relació al trimestre anterior. Els majors repunts es van produir a Madrid (+2,3%); La Rioja i País Basc (+2,2% en tots dos casos), i a Catalunya, amb una alça trimestral del 2,1%. En l’altre extrem, amb els increments trimestrals més moderats, se situen les comunitats d’Astúries i Múrcia (+0,6% en els dos casos); Galícia (+0,7%), i Canàries i Comunitat Valenciana, totes dues amb un increment de preus de l’1% respecte al trimestre anterior.