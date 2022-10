Catalunya supera els 3,4 milions d’afiliats a la Seguretat Social

La tendència creixent del mercat de treball continua a Catalunya. Segons les últimes dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) mostren com en l’últim any a Catalunya ha crescut el nombre d’afiliats a la Seguretat Social en un 3,3%, arribant fins als 3,4 milions a tot el territori català, confirmant així la bona tendència dels últims mesos. Si ho comparem amb el passat mes d’agost, el nombre d’afiliats també ha augmentat però només lleugerament, un 0,3%, a tot Catalunya, disminuint a 27 comarques i Aran. Per comarques, la Selva (4,4%) i l’Alta Ribagorça (4,3%) són les comarques amb un augment interanual més elevat, seguides pel Baix Penedès (4,2%), el Tarragonès i el Barcelonès (3,9% cadascuna). Per contra, hi ha set comarques no la dada d’afiliats s’ha reduït respecte fa un any, tot i que tots inferiors a l’1% que són l’Aran, la Noguera, el Pla d’Urgell, el Priorat, la Terra Alta, les Garrigues i la Ribera d’Ebre.

Al setembre i respecte del mateix mes de l’any anterior, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 59.677 afiliades i el d’homes en 49.966 afiliats, fet que suposa augments interanuals del 3,9% i 2,8%, respectivament. Per comarques, totes augmenten el nombre de dones afiliades, excepte el Priorat, la Terra Alta i el Pla d’Urgell; en el cas dels homes afiliats, disminueixen a 8 comarques i Aran.

Si ho mirem per grups d’edat, tots menys un han augmentat el nombre d’afiliats. Aquest grup és el que comprèn els 30 i els 44 anys, que només ha perdut un 0,2% dels afiliats. Els afiliats menors de 30 anys, que representen el 16,5% del total, han augmentat per sobre de la resta de grups pel que fa a percentatges. De fet, de mitjana el col·lectiu jove ha augmentat un 8,4% els afiliats a tot Catalunya. Per la seva part, els afiliats de 45 a 54 anys han augmentat un 3,4% en l’últim any i a totes les comarques, excepte a les Garrigues (-1,4%), el Priorat (-1,1%), la Terra Alta (-0,7%) i Aran (-0,3%). D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 5,6% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, especialment al Baix Penedès.

El sector serveis lidera l’augment de les afiliacions

Sobre l’augment de les afiliacions sempre és interessant veure on es concentra el percentatge més gran. En aquest cas veiem com el sector serveis, que ja representa el 78,7% de les afiliacions, ha guanyat en l’últim any un total de 107.574 afiliats al setembre respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 4,0%, el més elevat de tots els sectors. Cal recordar, però que el sector serveis fa un any encara patia restriccions a causa de la Covid, i que, per tant, és normal que recuperi força. En nombres absoluts, destaquen els creixements del Barcelonès (37.414), el Baix Llobregat (10.230) i el Vallès Occidental (8.739).

El sector industrial, especialment castigat per la crisi energètica, ha augmentat un 1,6% el nombre d’afiliacions respecte fa un any (7.931 afiliacions). A la construcció els afiliats han augmentat un 3,3% a tot Catalunya. En l’àmbit comarcal, el nombre d’afiliacions ha augmentat en 37 comarques i en nombres absoluts l’augment més elevat és el del Barcelonès (2.333), mentre que en nombres relatius, l’increment més elevat és el del Baix Ebre (5,9%). A l’agricultura és l’únic sector que ha reduït el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social (‑3.280), fet que representa una disminució del 5,5% interanual.