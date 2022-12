Catalunya tanca l’octubre amb 6.692 hipoteques, un 13,3% més que el 2021

Catalunya es posiciona com un dels territoris on més hipoteques sobre l’habitatge es van firmar en tot l’Estat el mes d’octubre. En concret, segons les dades que ha publicat aquest dijous l’Institut Nacional d’Estadística (INE), a Catalunya es van constituir 6.692 hipoteques, un 13,3% més en comparació al mateix mes de l’any anterior. Aquesta xifra la col·loca en tercera posició en el rànquing dels territoris on més van créixer les hipoteques, avançada només per Andalusia i Madrid. D’altra banda, el territori català també es va trobar entre els llocs on més capital de préstec es va donar per a les hipoteques d’habitatge. En concret, es van invertir 1.1121,2 milions d’euros en préstecs, un 15,3% mes que l’octubre de 2021. Aquesta xifra posiciona Catalunya com el segons territori amb més capital deixat per aquesta qüestió, amb Madrid al capdavant de la llista.

El nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges a tot l’estat espanyol va augmentar un 13,5% el mes d’octubre passat respecte al mateix mes del 2021, fins a sumar 41.022 préstecs, la major xifra en un mes d’octubre des del 2009, quan es van signar més de 52.000 hipoteques. Amb la pujada interanual d’octubre, més de nou punts superior a l’experimentada al setembre, la signatura d’hipoteques sobre habitatges encadena 20 mesos d’ascensos interanuals consecutius. Catalunya ja es considera un dels territoris amb més hipoteques firmades d’aquest àmbit, també encadenant molts mesos de pujades.

L’import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre habitatges a l’Estat va pujar un 8,4% interanual en el desè mes de l’any, fins als 149.730 euros, mentre que el capital prestat va créixer un 23%, fins als 6.142,2 milions d’euros. Per contra, el mes d’octubre va registrar lleugeres baixades en les firmes d’hipoteques d’habitatge en relació al setembre del mateix any (taxa intermensual). En concret a Catalunya, van caure un 12,9% respecte al mes de setembre i el capital en préstecs va baixar un 13%. Pel que fa al conjunt de l’Estat, van baixar un 7%, mentre que el capital prestat va descendir un 2,8%. Tot i això, les dades de l’INE defineixen que la baixada és moderada en comparació als retrocessos que es van detectar el mateix mes del 2020.

La baixada més gran del tipus d’interès fix des del 2021

Pel que fa al tipus d’interès mitjà per al total de préstec hipotecaris, a l’octubre, es va situar en el 2,66%, amb un termini mitjà de 23 anys. En el cas dels habitatges, l’interès mitjà va ser del 2,50%, per sota del 2,54% d’un any abans, amb un termini mitjà de 24 anys. També es va registrar una caiguda de les hipoteques registrades a tipus fix. En aquest sentit, un 66,8% van ser d’aquesta modalitat, el percentatge més baix des de setembre del 2021. Les hipoteques sobre habitatges de tipus variable van representar un 33,2% del total el mes d’octubre. El tipus d’interès mitjà a l’inici va ser del 2,03% per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable i del 2,74% en el cas de les de tipus fix.

Els canvis de condicions fan caure les hipoteques

El mes d’octubre passat un total de 10.198 hipoteques van canviar les seves condicions, xifra un 50,9% inferior a la del mateix mes del 2021. Tenint en consideració aquests canvis en les condicions, es van produir 8.401 novacions (o modificacions produïdes amb la mateixa entitat financera), amb un descens anual del 51,8%. El nombre d’operacions que van canviar d’entitat (subrogacions al creditor) va ser de 1.405, un 44,2% menys que a l’octubre del 2021. D’altra banda, en 392 hipoteques es va canviar el titular del ben hipotecat (subrogacions al deutor), un 53% menys que un any abans.

De les 10.198 hipoteques amb canvis en les seves condicions, el 35,3% es deuen a modificacions en els tipus d’interès. Després del canvi de condicions, el percentatge d’hipoteques a interès fix va augmentar del 24,2% al 53,3%, mentre que el d’hipoteques a interès variable va disminuir del 75% al 44,9%. L’Euríbor és el tipus al qual es referencia el major percentatge d’hipoteques a tipus variable, tant abans del canvi (69,3%), com després (42,2%). Després de la modificació de condicions, l’interès mitjà dels préstecs en les hipoteques a tipus fix va disminuir un punt i el de les hipoteques a tipus variable va baixar quatre dècimes.