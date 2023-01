Catalunya rep prop d’un milió de turistes però no supera les dades del 2019

El nombre de turistes estrangers que van arribar a Catalunya el novembre es va situar en els 962.715, una xifra que representa un 8,1% menys respecte del mateix mes del 2019. Segons les dades provisionals de l’Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), aquestes xifres evidencien que la recuperació està a prop, però encara no s’ha arribat a les xifres prepandèmiques. D’altra banda, respecte l’any 2021 (616.059), els viatgers estrangers van augmentar un 56,3%. Tot i això, els visitants es gasten més diners que abans de la Covid-19. En concret, es van gastar 982 milions d’euros, el que suposa 1.020 euros de mitjana per persona durant l’estada. Es tracta d’un 10,15% més que abans de la pandèmia (926 euros), però les dades reflecteixen que hi ha un cert increment a causa de la inflació.

L’INE ha destacat en la publicació de les dades d’aquest dimecres que en l’acumulat entre gener i novembre Catalunya és el territori que més turistes ha rebut de tot l’estat espanyol, amb gairebé 14 milions, més del doble que l’any passat (5.229.499). Ara bé, la xifra encara està lluny dels registres prepandèmia, ja que es troba un 23,9% respecte dels més de 18 milions de l’any 2019. Dos de cada deu viatgers que han visitat Catalunya han sigut francesos. L’estada mitjana dels turistes va ser de 5,4 dies. Catalunya també destaca per ser la segona comunitat més visitada de l’Estat en el penúltim més de l’any, només superada per les Canàries (1,2 milions de turistes) i seguida per Andalusia (593.559).

L’estat espanyol continua sense superar les xifres prepandèmiques

Al conjunt de l’Estat es van rebre 4,3 milions de turistes internacionals al novembre, un 29,2% més que el mateix període del 2021. Aquests 4,3 milions, però, encara se situen per sota dels 4,6 milions del novembre de fa tres anys. En l’acumulat de l’any més de 67,4 milions de turistes han visitat Espanya, també més del doble que l’any passat (28,2 milions). Pel que fa a la despesa dels turistes estrangers, va arribar als 5.387 milions, és a dir, un 43,2% més que el mateix mes del 2021. De mitjana cada viatger va gastar 1.241 euros, el que suposa 165 euros per dia, tenint en compte que l’estada va ser de 7,5 dies. Respecte del 2019, es tracta de 4 euros més per persona i dia.