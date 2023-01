Catalunya manté la confiança empresarial per iniciar 2023

La confiança empresarial es manté a Catalunya per iniciar el 2023. En aquest primer trimestre, segons ha informat aquest dijous l’Idescat, ha disminuït un 0,3% respecte a l’últim trimestre del 2022, però augment en la mateixa quantitat si ho mirem amb relació a fa un any. En canvi, si mirem la confiança dels empresaris dividida per sectors, s’observen comportaments dispars respecte al trimestre anterior. D’una banda, la confiança empresarial millora considerablement en sectors com a la indústria (2,7%), la construcció (1,2%) o el comerç (1,1%), segurament els sectors més elctrointensius, que han vist com els costos energètics han baixat considerablement en els últims mesos. Per altra banda, la confiança empitjora a l’hostaleria i transport (-4,2%) i a la resta de serveis (-1,6%).

En relació amb el mateix trimestre de l’any anterior la confiança empresarial es comporta d’una manera semblant, ja que a l’hostaleria i transport millora amb taxes elevades (8,9%) i també millora a la resta de serveis (0,4%). Per contra, la resta de sectors declaren pèrdua de confiança en relació amb un any enrere: la indústria (-2,5%), la construcció (-1,1%) i el comerç (-0,5%).

Imatge d’arxiu d’una terrassa de bar a Barcelona / David Zorrakino – Europa Press

A les grans empreses la confiança creix un 2,4%

Si mirem la grandària de les empreses, on més creix és en aquelles que tenen més de 1.000 assalariats. Els grans empresaris mostren una millora de la confiança del 2,4%. Per contra, aquells empresaris que tenen menys de 10 assalariats i els de 200 a 999 són els únics que mostren una pèrdua de confiança de l’1,4%, en tots dos casos.

Per demarcacions camerals, els comportaments també són dispars. D’una banda, la confiança augmenta a les Cambres de Lleida (2,6%), a la Cambra de Barcelona (1,1%) i a les Cambres de Tarragona (0,6%), mentre que disminueix a les Cambres de Girona (-5,5%) i a la resta de cambres de Barcelona.