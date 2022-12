Catalunya lidera les transferències pel mecanisme de finançament de l’Estat

Catalunya ha rebut 20.931,81 milions d’euros en concepte d’entregues a compte dels territoris de l’Estat. Els recursos, corresponents al sistema de finançament autonòmic, ha deixat un total de 111.276,13 milions d’euros a totes les demarcacions, amb Catalunya al capdavant. Només Andalusia, amb uns 20.719 milions d’euros, s’hi apropa; mentre que la Comunitat de Madrid ocupa una llunyana tercera posició, amb 15.699,7 milions rebuts.

Segons les dades publicades pel ministeri d’Hisenda i Funció Pública, el volum de transferències a les administracions territorials durant el present exercici s’ha elevat en més de 6.620 milions d’euros, un creixement al voltant del 6,3% en termes interanuals. Talunya multiplica per més de 20 l’executiu que menys ha rebut, el de La Rioja, amb uns 1.061,54 milions.

El sistema de finançament funciona, en aquest àmbit, mitjançant entregues de recursos tributaris segons les estimacions de recaptació d’IRPF, així com les parts corresponents d’altres impostos, com els especials o els directes –principalment l’IVA–. Així, les transferències de l’Estat en aquests termes responen a l’elevada capacitat recaptadora de la hisenda catalana –molt superior, atenent les dades del ministeri liderat per Maria Jesús Montero, a la de la resta d’organismes–.

Desembre en creixement

L’Estat espanyol trasllada a les administracions territorials els fons procedents del sistema de finançament autonòmic en dues transferències mensuals –a excepció de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, que amb poc menys de 76 milions d’euros rebuts durant tot l’exercici, només reben la injecció de capital de l’Estat un cop al mes–. Durant el darrer mes del curs, la distribució s’ha elevat fins als 9.273 milions d’euros, una alça de més de 550 milions en comparació amb els 8.721 amb què es va tancar el dotzè mes del 2021.

Desigualtat territorial

Si bé Catalunya, Andalusia i Madrid concentren bona part de la capacitat recaptadora de l’Estat espanyol – i, per tant, de les transferències territorials– altres administracions reben quantitats molt més minses en concepte de transferències de Madrid. El País Valencià és l’única administració, a banda de les tres esmentades, que ha rebut més de 10.000 milions d’euros (10.178 milions); seguida per Galícia, que frega enguany els 8.000 milions. A l’altra banda de la gràfica, Cantàbria acompanya La Rioja per sota dels 2.000 milions traspassats; amb les Balears lleugerament per sobre del llindar (2.135 milions d’euros).