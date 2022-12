Catalunya és el destí preferit de l’Estat per marxar de càmping

Els càmpings catalans van captar 220.658 turistes a l’octubre, un 33% més que el mateix mes del 2019, quan van ser 164.875. Aquesta xifra torna a col·locar Catalunya com a destí preferit de tot l’Estat per anar de càmping per desè mes consecutiu. Pel que fa a les pernoctacions es van situar un 39% per sobre dels registres prepandèmia, fins a les 828.653, segons l’Enquesta d’Ocupació Turística en Allotjaments Turístics Extrahotelers publicada aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). És l’únic sector de les pernoctacions extrahoteleres que segueix augmentant mes rere mes el seu creixement, ja que els apartaments turístics van caure i el turisme rural va registrar menys visitants que el mes passat.

Segons les dades que ha publicat l’INE aquest dijous, a l’octubre els apartaments turístics catalans no van assolir els nivells del 2019 i es van quedar un 16% per sota, amb 62.813 viatgers –enfront dels 75.339 del 2019- i 315.759 pernoctacions -van ser 378.992 fa tres anys-. Per la seva banda, els allotjaments de turisme rural van registrar un 12,26% més de turistes –fins a 220.658- i un 27,91% més d’estades –fins a 96.136- que abans de la pandèmia. Ara bé, en aquest cas, respecte dels registres rècord de l’any passat, segons l’INE, els viatgers van caure un 13,27% i les pernoctacions un 16%. Per zones turístiques a Catalunya, la Costa Brava va ser el destí preferit, amb més de 19.500 pernoctacions i 9.092 turistes. A la Costa Daurada les estades es van enfilar fins a més de 5.000 i els viatgers fins a gairebé 2.500.

9,3 milions d’euros de pernoctacions extrahoteleres a l’estat espanyol

Al conjunt de l’Estat, les pernoctacions en allotjaments turístics extrahotelers –sumant apartaments, càmpings, allotjaments de turisme rural i albergs- van superar els 9,3 milions a l’octubre, davant dels 8,2 milions del mateix mes del 2021, un 13,2% més. Les pernoctacions de residents van baixar un 8,7%, mentre que les dels estrangers es van disparar un 31%. Amb tot, en l’acumulat dels deu primers mesos del 2022 les pernoctacions s’han incrementat un 56,1% respecte del mateix període de l’any anterior. L’INE destaca que en els càmpings, els allotjaments de turisme rural i els albergs s’han superat els registres del 2019.