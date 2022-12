Catalunya s’acosta als 3,5 milions d’afiliats a la Seguretat Social

Els afiliats a la Seguretat Social a Catalunya van continuar augmentant durant el mes de novembre. Concretament, el país va registrar un total de 3.445.494 afiliats, el que suposa un augment de quasi el 3% respecte a l’any passat, segons les últimes dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En relació amb l’octubre d’enguany, el nombre d’afiliats ha augmentat lleugerament (0,2%) al conjunt de Catalunya, però ha disminuït a 10 comarques.

Pel que fa als augments d’afiliats més significatius respecte al 2021, la llista està encapçalada pel Baix Penedès (4,3%), el Barcelonès (3,4%) i l’Alt Camp (3,1%), a l’altre extrem, en canvi, s’aprecia com a la Ribera d’Ebre (-0,6%), les Garrigues (-0,3%) i la Noguera (-0,1%) els afiliats han disminuït, encara que no són caigudes considerablement més baixes i, a més, comarques menys poblades. Les variacions mensuals més elevades les han registrat Aran (6,3%) i l’Alta Ribagorça (2,5%), mentre que els decrements més accentuats han estat a la Selva (-4,4%) i el Tarragonès (-3,1%).

El nombre d’afiliats és més elevat en les dones

Si mirem les afiliacions per sexes, durant l’últim any a Catalunya han augmentat més el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social amb 49.843 noves afiliades, mentre que el nombre de nous afiliats homes s’ha quedat en 43.570. Això suposa augments interanuals del 3,2% i 2,4%, respectivament.

Pel que fa a grups d’edat, al conjunt de Catalunya, tots han augmentat el nombre d’afiliats, excepte els de 30 a 44 anys, que han disminuït mig punt. Els afiliats menors de 30 anys, que ja representen el 16,9% del total dels afiliats, han augmentat, percentualment, per sobre de la resta de grups i ho han fet a totes les comarques, excepte a la Ribera d’Ebre, les Garrigues, la Segarra i el Pla d’Urgell. Al conjunt de Catalunya el col·lectiu més jove ha augmentat un 6,4%, i on ha estat més elevat és al Pallars Sobirà i al Barcelonès amb un 10,4% i un 8,1%, respectivament. Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (3,1%) i a totes les comarques, excepte a les Garrigues (-0,7%). D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 5,5% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques encapçalades pel Baix Penedès (9,4%).

Mapa dels afiliats a la seguretat social a Catalunya el novembre de 2022 / Idescat

La construcció i els serveis lideren els augments sectorials

Entre els diferents sectors de l’economia catalana, ha destacat el de la construcció, que ha aconseguit augmentar un 3,6% el seu nombre d’afiliats a la Seguretat social, sent la dada més elevada de tots els sectors. Aquest 3,6% es tradueix en un augment de 7.851 afiliacions més a Catalunya. El sector serveis, que representa el 78,7% de les afiliacions, ha augmentat en 85.342 afiliacions al novembre respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 3,1%.

El sector industrial, per la seva part, ha augmentat un 1,5% el nombre d’afiliacions al novembre en relació amb un any enrere, un total de 7.316 afiliacions. Per altra banda, l’únic sector que ha disminuït el nombre d’afiliats ha estat l’agricultura, que n’ha perdut 1.130, fet que representa una disminució del 2,0% interanual.

La parcialitat es manté per sota el 20%

Al mes de novembre, el 19,8% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial, i manté el grau de parcialitat en una proporció inferior al 20%. En el cas de les dones, la proporció és del 27,2%, més del doble que la dels homes (12,6%). La Cerdanya (23,3%), el Solsonès (22,7%), i la Terra Alta (22,6%) són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada. Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (12,1%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Al mes de novembre la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en el 14,2%, 11,5 punts menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l’Alta Ribagorça (21,8%) i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (11,2%), que és el més baix.